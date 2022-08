Aufräumen nach tödlichen Unwettern in Österreich

Gaming/St. Andrä/Lavanttal - Fünf Tote hat eine Unwetterkatastrophe am Donnerstag in Kärnten und Niederösterreich gefordert, im Lavanttal wurden zwei kleine Mädchen und im Bezirk Scheibbs drei Wanderinnen durch umstürzende Bäume getötet. Am Freitag wurde das Aufräumen auch in der stark betroffenen Steiermark fortgesetzt. Mehrere tausend Haushalte in beiden Ländern waren noch ohne Strom. Die Behinderungen auf der Südbahn dauern laut ÖBB bis Montag. Die ZAMG gab indes eine Regenwarnung für den Westen aus.

Zahl der Corona-Spitalspatienten auf 1.213 zurückgegangen

Wien - Die Zahl der Corona-Infizierten in Spitälern ist am Freitagvormittag bei 1.213 gelegen. Das sind 32 belegte Betten weniger als am Vortag und minus 109 zur Vorwoche. 64 Betroffene wurden intensiv betreut, ein Rückgang um zwei Infizierte in 24 Stunden und um 18 innerhalb einer Woche. Laut Innen- und Gesundheitsministerium kamen seit dem Vortag 16 Todesfälle auf bisher 19.322 Opfer hinzu. Indes wurden 6.131 Neuinfektionen gemeldet, mehr als im Wochenschnitt von 5.247 pro Tag.

Bahn-Unterbrechungen auf der Südbahn bis Montag

Wien - Die Behinderungen im Bahnnetz werden sich auf der Südbahn laut ÖBB bis Montag ziehen. In der Nacht wurden nach den heftigen Unwettern Aufräum- und Reparaturarbeiten durchgeführt, zahlreiche Streckensperren konnten bereits behoben werden. Die Unterbrechung auf der Südstrecke für die Verbindung von Wien nach Villach und umgekehrt wird noch mindestens bis Mitternacht andauern, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Reisende können über die Westbahn ausweichen.

Van der Bellens Wahlkampf noch "mit angezogener Handbremse"

Wien - Politik-Berater Thomas Hofer sieht Bundespräsident Alexander Van der Bellen derzeit noch in einem "Wahlkampf mit angezogener Handbremse". Wie zu erwarten gewesen sei, versuche der Amtsinhaber, den Wahlkampf hinauszuzögern, meinte Hofer im APA-Gespräch. Dass Dominik Wlazny (alias "Marco Pogo") am Freitag bekannt gab, die notwendigen Unterstützungserklärungen erreicht zu haben, überrascht Hofer nicht. Wlazny habe die Chance, "im linken Spektrum ein bisschen zu knabbern".

Israelische Armee tötet Palästinenser im Westjordanland

Ramallah - Durch Schüsse bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland ist ein Palästinenser getötet worden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums erlitt der 58-Jährige bei dem Einsatz im Ort Tubas Freitagfrüh schwere Schussverletzungen am Kopf und starb kurze Zeit später. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben das Feuer eröffnet, nachdem "mehrere Verdächtige Molotowcocktails geworfen und Schüsse in Richtung der Soldaten abgegeben" hatten.

Patienten laut Ärzte ohne Grenzen auf Haiti exekutiert

Port-au-Prince/Wien - Eine Gruppe bewaffneter Männer hat am Sonntag gegen 23.00 Uhr das Krankenhaus Raoul Pierre Louis in Port-au-Prince gestürmt und einen Patienten vor dem Krankenhaus exekutiert. Dies berichtete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), welche die Notaufnahme unterstützt, auf der der unter Waffengewalt herausgeholte Patient lag. "Wir sind entsetzt über die Barbarei dieses Mordes, der gegen unsere humanitären Prinzipien verstößt", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red