13-jährige Österreicherin bei Unwetter auf Korsika getötet

Wien/Ajaccio - Unter den Opfern eines schweren Unwetters auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika befindet sich auch eine 13-jährige Österreicherin. Einen diesbezüglichen Bericht der ORF-"ZiB" bestätigte die Sprecherin des Außenministeriums, Gabriele Juen, der APA. Demnach dürfte das Mädchen ums Leben gekommen sein, als ein Baum auf seinen Bungalow auf einem Campingplatz im Westen der Insel stürzte, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend berichtete.

Pogo lieferte Unterstützungserklärungen für BP-Wahl ab

Wien - Dominik Wlazny, vulgo "Marco Pogo", hat die für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen gesammelt und am Freitag bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert. Er sei selbst "überrascht", dass es so schnell gegangen sei, betonte er. Derweil waren die anderen Kandidaten noch fleißig beim Sammeln.

Zwei Verletzte bei Schüssen in Einkaufscenter in Malmö

Malmö - In einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Zwei Menschen seien verletzt worden, berichtete die Tageszeitung "Dagens Nyheter" unter Berufung auf Polizeisprecher Jimmy Modin. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Exekutive, die nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz war, evakuierte das Einkaufszentrum.

Wieder "Routinewartung": Drei Tage kein Gas durch Nordstream

Moskau - Russlands staatlicher Energiekonzern Gazprom unterbricht seine Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Nord Stream 1 neuerlich. Diesmal soll wegen einer "einer Reihe routinemäßiger Wartungsarbeiten" vom 31. August bis zum 2. September kein Gas durch die Ostsee nach Nordostdeutschland fließen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Bereits zuvor hatte Russland seine Gaslieferungen stark gedrosselt.

Über 1.000 Feuerwehr-Einsätze in Vbg. nach Regenrekorden

Bregenz/Innsbruck - Anhaltend intensiver Regen hat am Freitag in Vorarlberg zu über 1.000 Feuerwehreinsätzen, Niederschlagsrekorden, Überflutungen und den Zusammenbruch des Verkehrs gesorgt. Die Feuerwehren standen ab Mittag im Dauereinsatz, die innerhalb von 24 Stunden gefallenen Regenmengen übertrafen die üblichen Monatswerte bei weitem. Zahlreiche Straßen und Unterführungen waren gesperrt, von dramatischen Situationen wurde berichtet. Meldungen über Verletzte gab es vorerst aber keine.

Finnlands Regierungschefin macht nach Kritik Drogentest

Helsinki - Nach Kritik im Zusammenhang mit einer privaten Party hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin nach eigenen Angaben einen Drogentest gemacht. Das Ergebnis werde in etwa einer Woche erwartet. "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen", sagte Marin am Freitag vor Journalisten. "Ich wünschte mir wirklich, dass die Menschen diese Dinge nicht ohne Beweise behaupten würden."

Putin und Macron für Inspektion in ukrainischem AKW

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Fokus der internationalen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg ist weiterhin das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron haben sich am Freitag in einem Telefonat für eine Inspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ausgesprochen. In der Ukraine befürchtet man, dass Russland das für die Energieversorgung wichtige südukrainische AKW abschalten könnte.

Guterres mahnt in Odessa Hilfen bei Zugang zu Getreide an

Odessa/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Rahmen seiner Ukraine-Reise hat sich UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres in der Hafenstadt Odessa ein Bild vom kürzlich wieder aufgenommenen Getreideexport gemacht. Er lobte das dafür abgeschlossene Abkommen der Kriegsparteien, betonte aber, es sei noch viel zu tun, um Getreide aus der Ukraine und aus Russland auf den Weltmärkten zugänglich zu machen. Entwicklungsländer bräuchten massive und großzügige Hilfen, um an diese Grundnahrungsmittel gelangen zu können.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red