Montenegros Regierung von Parlament gestürzt

Podgorica - In Montenegro hat das Parlament die Regierung des erst seit dreieinhalb Monaten amtierenden Ministerpräsidenten Dritan Abazovic gestürzt. 50 von 81 Abgeordneten stimmten in der Nacht auf Samstag auf Initiative der Partei DPS des Staatspräsidenten Milo Djukanovic und vier weiterer Fraktionen dafür. Der öko-liberale Abazovic hatte gut zwei Wochen zuvor den Staatschef verärgert, weil er einen umstrittenen Vertrag mit der serbisch-orthodoxen Kirche unterschrieben hatte.

Wieder "Routinewartung": Drei Tage kein Gas durch Nordstream

Wien/Moskau - Russlands staatlicher Energiekonzern Gazprom unterbricht seine Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Nord Stream 1 neuerlich. Diesmal soll wegen einer "einer Reihe routinemäßiger Wartungsarbeiten" vom 31.8. bis zum 2.9. kein Gas durch die Ostsee nach Deutschland fließen, teilte die Firma am Freitagabend mit. Die Ukraine bot daraufhin ihre Pipelines als Ersatz an. Die für Energie zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) übte scharfe Kritik an Moskau.

Ein Toter bei Schüssen in Einkaufscenter in Malmö

Malmö - Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö ist am Freitag einer der beiden Verletzten gestorben. Ein Mann sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine verletzte Frau werde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Die Polizei erklärte, sie habe einen Jugendlichen festgenommen, bei dem es sich mutmaßlich um den Täter handle. Sie schloss ein mögliches terroristisches Motiv aus.

Russische Flugabwehr wieder über der Krim aktiv

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Flugabwehr hat am Freitagabend erneut angeblich Drohnen über der annektierten Halbinsel Krim abgeschossen. Als Orte wurden Sewastopol, der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, und der Badeort Jewpatorija genannt. "Wie viele andere Einwohner haben ich Explosionen über dem Zentrum gehört", schrieb der Verwaltungschef von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram. "Vermutlich Drohnen. Die Ziele wurden vernichtet."

Putin und Macron für Inspektion in ukrainischem AKW

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Fokus der internationalen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg ist weiterhin das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron haben sich am Freitag in einem Telefonat für eine Inspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) ausgesprochen. IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte seine Bereitschaft, "baldmöglichst" Inspekteure zu entsenden.

Striedinger rechnet mit höherem Budget fürs Heer

Wien - Der designierte Generalstabschef Rudolf Striedinger will in die Fliegerabwehr und die Panzer des Bundesheeres investieren. Zusätzlich zu den Eurofightern könnten neue Jets kommen, sagte er. Der Generalmajor rechnet fix mit einem höheren Budget und will auch die Miliz stärken, wie er in mehreren Antrittsinterviews sagte. Sollte es nicht genügend Freiwillige für die Miliz geben, könnten Verpflichtungen folgen, sagt Striedinger.

