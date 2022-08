Situation nach Unwettern in Vorarlberg hat sich entspannt

Bregenz/Innsbruck - Der über Stunden anhaltende Starkregen in Vorarlberg hat am Freitag rund 1.500 Feuerwehreinsätze notwendig gemacht. Die Rekordniederschläge führten zu zahlreichen Überflutungen von Ortsteilen und Straßen, auch Muren gingen nieder. Ein wichtiger Abschnitt der Rheintalautobahn (A14) war stundenlang gesperrt, was den Verkehr im Unteren Rheintal zum Erliegen brachte. Ein Ende des Regens gegen Mitternacht brachte aber deutliche Entspannung. Verletzt wurde niemand.

Van der Bellen laut Umfrage bei 66 Prozent

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann laut einer aktuellen Umfrage für das Nachrichtenmagazin "profil" und den Fernsehsender ATV bei der Hofburg-Wahl mit 66 Prozent der Stimmen rechnen. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz würde mit 13 Prozent und damit weitem Abstand auf Platz Zwei landen, geht aus der Befragung von "Unique Research" unter der wissenschaftlichen Leitung von Peter Hajek hervor.

Wieder "Routinewartung": Drei Tage kein Gas durch Nordstream

Wien/Moskau - Russlands staatlicher Energiekonzern Gazprom unterbricht seine Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Nord Stream 1 neuerlich. Diesmal soll wegen einer "einer Reihe routinemäßiger Wartungsarbeiten" vom 31.8. bis zum 2.9. kein Gas durch die Ostsee nach Deutschland fließen, teilte die Firma am Freitagabend mit. Die Ukraine bot daraufhin ihre Pipelines als Ersatz an. Die für Energie zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) übte scharfe Kritik an Moskau.

Montenegros Regierung von Parlament gestürzt

Podgorica - In Montenegro hat das Parlament die Regierung des erst seit dreieinhalb Monaten amtierenden Ministerpräsidenten Dritan Abazovic gestürzt. 50 von 81 Abgeordneten stimmten in der Nacht auf Samstag auf Initiative der Partei DPS des Staatspräsidenten Milo Djukanovic und vier weiterer Fraktionen dafür. Der öko-liberale Abazovic hatte gut zwei Wochen zuvor den Staatschef verärgert, weil er einen umstrittenen Vertrag mit der serbisch-orthodoxen Kirche unterschrieben hatte.

Grüne wollen stärkere Frauenpolitik

Wien - Die Grünen drängen ihren Koalitionspartner ÖVP bei frauenpolitischen Themen. Offene Fragen sieht Frauensprecherin Meri Disoski etwa bei Schwangerschaftsabbruch und Verhütung, aber auch bei Karenz und Elternteilzeit oder der Lohntransparenz. Erreicht worden sei in zweieinhalb Jahren Koalition aber schon vieles, von der Erhöhung des Frauenbudgets über Pflegereform und Kindergartenmilliarde bis zur Armutsbekämpfung, sagte sie im Gespräch mit der APA.

Angriff auf Hotel in Mogadischu forderte ein Dutzend Tote

Mogadischu - Bei einem Angriff von Islamisten auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind nach Geheimdienstangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Die meisten Opfer seien Zivilisten, sagte ein Vertreter des Nachrichtendienstes. Der Einsatz war nach seinen Angaben auch Samstag früh noch nicht abgeschlossen. Die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Die Extremisten versuchen seit Jahren, die Regierung zu stürzen.

Riesiger Brand in US-Küstenstadt

Washington/Plymouth - Ein großes Feuer in einem kleinen Hafen an der Ostküste der USA hat Boote, Häuser und Autos zerstört. Das Feuer brach am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Hafenstadt Mattapoisett im US-Staat Massachusetts aus, wie US-Medien berichteten. Die Ursache ist unklar. Offen ist auch, ob Menschen verletzt wurden. Auf Fotos und Videos waren riesige schwarze Rauchwolken und brennende Boote zu sehen.

