Situation nach Unwettern in Vorarlberg hat sich entspannt

Bregenz/Innsbruck - Der über Stunden anhaltende Starkregen in Vorarlberg hat am Freitag rund 1.500 Feuerwehreinsätze notwendig gemacht. Die Rekordniederschläge führten zu zahlreichen Überflutungen von Ortsteilen und Straßen, auch Muren gingen nieder. Ein wichtiger Abschnitt der Rheintalautobahn (A14) war stundenlang gesperrt, was den Verkehr im Unteren Rheintal zum Erliegen brachte. Ein Ende des Regens gegen Mitternacht brachte aber deutliche Entspannung. Verletzt wurde niemand.

Borrell, Schallenberg und Scholz für Freilassung Nawalnys

Moskau/Brüssel/Berlin - EU-Chefdiplomat Josep Borrell, Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz haben am zweiten Jahrestag des Giftanschlags auf Alexej Nawalny an das Schicksal des in Russland inhaftierten Kreml-Gegners erinnert. "Wir bedauern das Verbot der Organisation von Herrn Nawalny", hieß es am Samstag in einer EU-Aussendung. Schallenberg twitterte: "Das harte Vorgehen gegen abweichende Stimmen in #Russia muss aufhören."

FPÖ will Volk über Russland-Sanktionen befragen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nachdem der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in "Krone" und "Kleine" die Russland-Sanktionen in Frage gestellt hat, fordert nun FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Volksbefragung darüber. Er begrüße die "Stimmen der ökonomischen Vernunft" innerhalb der ÖVP und unterstütze sie auch, sagte Kickl in einer Aussendung am Samstag und kündigte entsprechende parlamentarische Anträge an.

Russische Flugabwehr: Drohne über der Krim abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist es erneut zu einer Explosion gekommen. Am Samstag schlugen in der Stadt Sewastopol nach Angaben der Behörden Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne im Stabsgebäude der Schwarzmeerflotte ein. Die Luftabwehr der Flotte habe die Drohne getroffen, sagte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew. "Sie fiel auf das Dach und brannte." Es gebe keine Opfer.

Van der Bellen laut Umfrage bei 66 Prozent

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann laut einer aktuellen Umfrage für das Nachrichtenmagazin "profil" und den Fernsehsender ATV bei der Hofburg-Wahl mit 66 Prozent der Stimmen rechnen. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz würde mit 13 Prozent und damit weitem Abstand auf Platz Zwei landen, geht aus der Befragung von "Unique Research" unter der wissenschaftlichen Leitung von Peter Hajek hervor.

Grüne wollen stärkere Frauenpolitik

Wien - Die Grünen drängen ihren Koalitionspartner ÖVP bei frauenpolitischen Themen. Offene Fragen sieht Frauensprecherin Meri Disoski etwa bei Schwangerschaftsabbruch und Verhütung, aber auch bei Karenz und Elternteilzeit oder der Lohntransparenz. Erreicht worden sei in zweieinhalb Jahren Koalition aber schon vieles, von der Erhöhung des Frauenbudgets über Pflegereform und Kindergartenmilliarde bis zur Armutsbekämpfung, sagte sie im Gespräch mit der APA.

Montenegros Regierung von Parlament gestürzt

Podgorica - In Montenegro hat das Parlament die Regierung des erst seit dreieinhalb Monaten amtierenden Ministerpräsidenten Dritan Abazovic gestürzt. 50 von 81 Abgeordneten stimmten in der Nacht auf Samstag auf Initiative der Partei DPS des Staatspräsidenten Milo Djukanovic und vier weiterer Fraktionen dafür. Der öko-liberale Abazovic hatte gut zwei Wochen zuvor den Staatschef verärgert, weil er einen umstrittenen Vertrag mit der serbisch-orthodoxen Kirche unterschrieben hatte.

Kanaldeckel auf deutsche Autobahn geworfen - Schwerverletzte

Hildesheim - In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte im deutschen Bundesland Niedersachsen zwei Kanaldeckel von einer Autobahnbrücke geworfen. Einer durchschlug auf der A7 bei Hildesheim die Windschutzscheibe eines Autos und verletzte den 52-jährigen Fahrer schwer und seine 43-jährige Beifahrerin lebensbedrohlich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der zweite Kanaldeckel landete auf der Gegenfahrbahn und beschädigte dort mindestens vier Fahrzeuge.

