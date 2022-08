Wetterberuhigung in West- und Südösterreich, Regen im Osten

Innsbruck - Nach den Unwettern, die zuletzt Vorarlberg und das Tiroler Außerfern in Mitleidenschaft gezogen hatten, ist an der Alpennordseite bis nach Oberösterreich Entspannung in Sicht. Die Niederschlagsraten lassen in den Staugebieten allmählich nach, nach Mitternacht ist allerdings in Niederösterreich, Wien und der Nordhälfte des Burgenlandes immer häufiger mit Regen zu rechnen, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit.

Van der Bellen laut Umfrage bei 66 Prozent

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann laut einer aktuellen Umfrage für das Nachrichtenmagazin "profil" und den Fernsehsender ATV bei der Hofburg-Wahl mit 66 Prozent der Stimmen rechnen. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz würde mit 13 Prozent und damit weitem Abstand auf Platz Zwei landen, geht aus der Befragung von "Unique Research" unter der wissenschaftlichen Leitung von Peter Hajek hervor.

Mehrere Verletzte bei Autorennen-Unfall in Kärnten

Ebene Reichenau - In Kärnten ist ein Auto bei einer Autorenn-Veranstaltung im Bezirk Feldkirchen offenbar ungebremst in eine Zuschauergruppe gefahren, wie die Polizei am Samstag am frühen Abend bestätigte. Die Zahl der Verletzten belief sich auf elf Personen. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie seitens der Feuerwehr mitgeteilt wurde. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

ÖGB-Präsident fordert Reallohnzuwachs in KV-Abschlüssen

Wien - Für die kommende Herbstlohnrunde fordert der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Wolfgang Katzian eine "nachhaltige Reallohnerhöhung". Nachhaltig bedeute, diese in den Kollektivverträgen zu verankern, nicht mit Einmalzahlungen vorzugehen, sagte Katzian am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Basis müsse die "rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate" sein. Eine Verhandlungsbasis unter diesem Wert sei für keine einzige Teilgewerkschaft denkbar.

Unfälle in der Türkei forderten mindestens 32 Menschenleben

Istanbul - Bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Südosten der Türkei sind am Samstag insgesamt mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 50 weitere seien bei den separaten Unfällen verletzt worden, berichteten türkische Medien. Das erste Unglück mit 16 Toten ereignete sich zwischen Gaziantep und Nizip in Südostanatolien.

Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat bei neuen Raketen- und Artillerieangriffen in der Ukraine nach Angaben aus Kiew auch Zivilisten und nicht militärische Infrastruktur beschossen. Im Gebiet Donezk seien innerhalb von 24 Stunden 7 Zivilisten getötet und weitere 13 verletzt worden, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag mit. "Das Gebiet hat kein Gas, teils kein Wasser und keinen Strom. Die Evakuierung der Bevölkerung wird fortgesetzt."

Machtkampf in Tunesien - Ermittlungen gegen Dutzende Richter

Tunis - In Tunesien spitzt sich der Konflikt zwischen Justiz und Präsident Kais Saied weiter zu. Nach der umstrittenen Entlassung von Dutzenden Richtern ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen etliche von ihnen. Den 49 Richtern werden unter anderem Bestechung, Geldwäsche, Terrorismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen, wie das Justizministerium am Samstag mitteilte.

Nach Angriff - Terroristen weiterhin in Hotel in Mogadischu

Mogadischu - Einen Tag nach einem Angriff der islamistischen Al-Shabaab-Miliz auf ein Hotel der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben die Sicherheitskräfte die Lage offenbar immer noch nicht unter Kontrolle. Die Angreifer hielten sich am Samstag weiterhin in dem Hotel verschanzt, vereinzelt waren Schüsse und Explosionen zu hören. Die Zahl der zivilen Opfer stieg nach Angaben eines Vertreters der Sicherheitskräfte auf mindestens 19 Menschen.

