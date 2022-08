Inder Haupt-Flüchtlingsgruppe - Karner will "Anti-Marketing"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht das österreichische Asylwesen "an der Grenze der Belastbarkeit". Verantwortlich dafür sind für ihn Flüchtlinge, die ob ihrer Herkunft so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltsstatus haben. Untermauert wird das vom Innenminister im APA-Interview mit den Juli-Zahlen. In diesem Monat waren Inder die antragsstärkste Nation, und das, obwohl im ersten Halbjahr keinem einzigen Bürger dieses Landes Asyl gewährt wurde.

Ein Viertel will Aus für Russland-Sanktionen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bevölkerung sieht die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriff-Krieges auf die Ukraine höchst unterschiedlich: Über ein Viertel (26 Prozent) spricht sich im aktuellen APA/ATV-"Österreich Trend" von Peter Hajek dafür aus, die Sanktionen ganz zurückzunehmen, zwölf Prozent wären für eine Lockerung. Ein Fünftel ist demgegenüber dafür, die Sanktionen noch zu verschärfen, 19 Prozent sind der Meinung, sie sollten wie bisher fortgeführt werden. Der Rest legte sich nicht fest.

Zwei Verkehrsunfälle in der Türkei: mindestens 34 Tote

Istanbul - Bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Südosten der Türkei sind am Samstag insgesamt mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Fast 60 weitere wurden laut Behörden bei den beiden Unfällen verletzt. In Südanatolien wurden dabei ein Krankenwagen, ein Feuerwehrauto und ein Fahrzeug eines Journalistenteams, die alle zu einem Unfallort unterwegs waren, von einem Bus frontal erfasst. 250 Kilometer weiter östlich raste ein Lkw mit versagenden Bremsen in eine Menschenmenge.

Mehrere Verletzte bei Autorenn-Unfall in Kärnten

Ebene Reichenau - In Kärnten ist ein Auto bei einer Autorenn-Veranstaltung im Bezirk Feldkirchen offenbar ungebremst in eine Zuschauergruppe gefahren, wie die Polizei am Samstag am frühen Abend bestätigte. Die Zahl der Verletzten belief sich auf elf Personen. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie seitens der Feuerwehr mitgeteilt wurde. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

Machtkampf in Tunesien - Ermittlungen gegen Dutzende Richter

Tunis - In Tunesien spitzt sich der Konflikt zwischen Justiz und Präsident Kais Saied weiter zu. Nach der umstrittenen Entlassung von Dutzenden Richtern ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen etliche von ihnen. Den 49 Richtern werden unter anderem Bestechung, Geldwäsche, Terrorismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen, wie das Justizministerium am Samstag mitteilte.

