Inder Haupt-Flüchtlingsgruppe - Karner will "Anti-Marketing"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht das österreichische Asylwesen "an der Grenze der Belastbarkeit". Verantwortlich dafür sind für ihn Flüchtlinge, die ob ihrer Herkunft so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltsstatus haben. Untermauert wird das vom Innenminister im APA-Interview mit den Juli-Zahlen. In diesem Monat waren Inder die antragsstärkste Nation, und das, obwohl im ersten Halbjahr keinem einzigen Bürger dieses Landes Asyl gewährt wurde.

Tochter von Putins Ideologen Dugin bei Autoexplosion getötet

Moskau - Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. "Die Identität der Toten ist geklärt - es ist die Journalistin und Politologin Darja Dugina", teilte das nationale Ermittlungskomitee am Sonntag in Moskau mit.

6.580 Firmenübernahmen im Vorjahr, Gastro wieder auf Platz 1

Wien - Im vergangenen Jahr gab es 6.580 Firmenübernahmen, ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zu 2020. Spitzenreiter war einmal mehr die Gastronomie, wenngleich nicht im Ausmaß wie in den Jahren zuvor. 2021 waren rund 1.100 Gastrobetriebe übernommen worden. Über drei Viertel aller Übernahmen entfielen auf 20 von insgesamt 93 Fachgruppen. Die Zahl jener Übernahmen, die nicht familienintern erfolgten, stieg. Zuletzt entfielen 55 Prozent auf die Übergabe im Familienverbund.

Zwei Verkehrsunfälle in der Türkei: mindestens 34 Tote

Istanbul - Bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Südosten der Türkei sind am Samstag insgesamt mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Fast 60 weitere wurden laut Behörden bei den beiden Unfällen verletzt. In Südanatolien wurden dabei ein Krankenwagen, ein Feuerwehrauto und ein Fahrzeug eines Journalistenteams, die alle zu einem Unfallort unterwegs waren, von einem Bus frontal erfasst. 250 Kilometer weiter östlich raste ein Lkw mit versagenden Bremsen in eine Menschenmenge.

Ein Viertel will Aus für Russland-Sanktionen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bevölkerung sieht die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriff-Krieges auf die Ukraine höchst unterschiedlich: Über ein Viertel (26 Prozent) spricht sich im aktuellen APA/ATV-"Österreich Trend" von Peter Hajek dafür aus, die Sanktionen ganz zurückzunehmen, zwölf Prozent wären für eine Lockerung. Ein Fünftel ist demgegenüber dafür, die Sanktionen noch zu verschärfen, 19 Prozent sind der Meinung, sie sollten wie bisher fortgeführt werden. Der Rest legte sich nicht fest.

Terrorangriff auf Hotel in Mogadischu beendet

Mogadischu - Die Sicherheitskräfte in Somalias Hauptstadt Mogadischu haben nach rund 30 Stunden die Belagerung eines Hotels durch die islamistische Shabaab-Miliz beendet. "Die Angreifer sind tot", sagte ein ranghoher Kommandant in der Nacht auf Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 13 Zivilisten wurden nach Angaben der Behörden zu Beginn des Angriff auf das Hayat-Hotel getötet, Dutzende weitere wurden verletzt.

Guterres: Terror-Opfer dürfen nicht vergessen werden

Wien/New York - Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Terrorismus am heutigen Sonntag ruft UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres dazu auf, dass Opfer und Überlebende derartiger Attacken "niemals in Vergessenheit geraten" dürfen. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen müssten "mobilisiert" werden, damit Betroffene rechtlich, medizinisch, psychosozial oder finanziell unterstützt werden können, erklärte Guterres in einer Videobotschaft.

Langer Streik am größten britischen Containerhafen geplant

Felixstowe - Ein mehrtägiger Streik von Hafenarbeitern am größten Containerhafen Großbritanniens droht die britischen Lieferketten weiter zu belasten. "Fast die Hälfte des britischen Containerverkehrs geht durch den Hafen in Felixstowe hindurch und 65 Prozent der ankommenden Container", sagte die britische Handelsexpertin Rebecca Harding der Deutschen Presse-Agentur.

