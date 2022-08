Inder Haupt-Flüchtlingsgruppe - Karner will "Anti-Marketing"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht das österreichische Asylwesen "an der Grenze der Belastbarkeit". Verantwortlich dafür sind für ihn Flüchtlinge, die ob ihrer Herkunft so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltsstatus haben. Untermauert wird das vom Innenminister im APA-Interview mit den Juli-Zahlen. In diesem Monat waren Inder die antragsstärkste Nation, und das, obwohl im ersten Halbjahr keinem einzigen Bürger dieses Landes Asyl gewährt wurde.

Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten sinkt weiter

Wien - Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten, die ein Spitalsbett und stationäre Versorgung benötigen, sinkt weiter. 1.160 mit dem Coronavirus Infizierte haben sich am Sonntag in den heimischen Krankenhäusern befunden. Das waren um 28 weniger als am Vortag und um immerhin 89 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) mussten 66 Covid-Patientinnen und -Patienten betreut werden, um acht weniger als vor einer Woche.

Tochter von russischem Ideologen Dugin bei Explosion getötet

Moskau - Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. Die Journalistin Darja Dugina sei am Samstagabend ums Leben gekommen, als mutmaßlich ein an dem Fahrzeug, in dem sie unterwegs gewesen sei, angebrachter Sprengsatz detoniert sei. Die Behörden nahmen nach eigenen Angaben Mordermittlungen auf.

Ein Viertel will Aus für Russland-Sanktionen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bevölkerung sieht die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriff-Krieges auf die Ukraine höchst unterschiedlich: Über ein Viertel (26 Prozent) spricht sich im aktuellen APA/ATV-"Österreich Trend" von Peter Hajek dafür aus, die Sanktionen ganz zurückzunehmen, zwölf Prozent wären für eine Lockerung. Ein Fünftel ist demgegenüber dafür, die Sanktionen noch zu verschärfen, 19 Prozent sind der Meinung, sie sollten wie bisher fortgeführt werden. Der Rest legte sich nicht fest.

Ukraine warnt vor massiven Angriffen zu Unabhängigkeitstag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt angesichts des bevorstehenden Nationalfeiertags des Landes vor verstärkten russischen Angriffen. "Wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Hässliches, etwas besonders Bösartiges zu tun", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zum Sonntag.

6.580 Firmenübernahmen im Vorjahr, Gastro wieder auf Platz 1

Wien - Im vergangenen Jahr gab es 6.580 Firmenübernahmen, ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zu 2020. Spitzenreiter war einmal mehr die Gastronomie, wenngleich nicht im Ausmaß wie in den Jahren zuvor. 2021 waren rund 1.100 Gastrobetriebe übernommen worden. Über drei Viertel aller Übernahmen entfielen auf 20 von insgesamt 93 Fachgruppen. Die Zahl jener Übernahmen, die nicht familienintern erfolgten, stieg. Zuletzt entfielen 55 Prozent auf die Übergabe im Familienverbund.

Mopedfahrer bei Unfall mit Traktor in Wien schwer verletzt

Wien - Zu einem in der Bundeshauptstadt ungewöhnlichen Unfall ist es am Samstagnachmittag in Wien-Donaustadt gekommen. Ein 16-jähriger Mopedfahrer versuchte einen Traktor zu überholen, als dieser gerade nach links abbiegen wollte. Der junge Mopedlenker krachte in einen am Traktor angebrachten Pflug, kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

Terrorangriff auf Hotel in Mogadischu beendet

Mogadischu - Bei einem fast 30 Stunden andauernden Angriff bewaffneter islamistischer Extremisten auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 30 Menschen gestorben. Mehr als 40 weitere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter, Mohamed Dahir, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Sicherheitskräfte haben den Angriff nach Angaben Dahirs in der Nacht auf Sonntag beenden können.

