Inder Haupt-Flüchtlingsgruppe - Karner will "Anti-Marketing"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht das österreichische Asylwesen "an der Grenze der Belastbarkeit". Verantwortlich dafür sind für ihn Flüchtlinge, die ob ihrer Herkunft so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltsstatus haben. Untermauert wird das vom Innenminister im APA-Interview mit den Juli-Zahlen. In diesem Monat waren Inder die antragsstärkste Nation, und das, obwohl im ersten Halbjahr keinem einzigen Bürger dieses Landes Asyl gewährt wurde.

Tochter von russischem Ideologen Dugin bei Explosion getötet

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. Die Journalistin Darja Dugina sei am Samstagabend ums Leben gekommen, als mutmaßlich ein an dem Fahrzeug, in dem sie unterwegs gewesen sei, angebrachter Sprengsatz detoniert sei. Die Behörden nahmen nach eigenen Angaben Mordermittlungen auf.

Ukraine warnt vor massiven Angriffen zu Unabhängigkeitstag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt angesichts des bevorstehenden Nationalfeiertags des Landes vor verstärkten russischen Angriffen. "Wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Hässliches, etwas besonders Bösartiges zu tun", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zum Sonntag.

Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten sinkt weiter

Wien - Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten, die ein Spitalsbett und stationäre Versorgung benötigen, sinkt weiter. 1.160 mit dem Coronavirus Infizierte haben sich am Sonntag in den heimischen Krankenhäusern befunden. Das waren um 28 weniger als am Vortag und um immerhin 89 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) mussten 66 Covid-Patientinnen und -Patienten betreut werden, um acht weniger als vor einer Woche.

Alpbach-Eröffnung mit Neubeginn und einem Abschied

Alpbach - Es war eine Eröffnung mit viel Neubeginn und einem Abschied. Mit dem traditionellen "Tirol-Tag" ist am Sonntag im Tiroler Alpbach das Europäische Forum quasi voreröffnet worden - die offizielle Eröffnung findet dann am Montag statt. Nach mehr als zwei Corona-Jahren wurde ein "Neubeginn" beschworen, der freilich vom Ukraine-Krieg überschattet wird. Und es gab einen "Abschied": Tirols LH Günther Platter (ÖVP) beging nach 14 Jahren sein letztes "Alpbach" als Landeschef.

Mindestens 50 Tote nach Monsunregen in Indien

Lucknow - Im Norden und Osten Indiens sind nach starken Monsunregenfällen mindestens 50 Menschen innerhalb von drei Tagen ums Leben gekommen. Die starken Niederschläge lösten Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Hunderte Dörfer seien betroffen und zahlreiche Bewohner obdachlos, weil ihre Häuser weggeschwemmt wurden, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Mopedfahrer bei Unfall mit Traktor in Wien schwer verletzt

Wien - Zu einem in der Bundeshauptstadt ungewöhnlichen Unfall ist es am Samstagnachmittag in Wien-Donaustadt gekommen. Ein 16-jähriger Mopedfahrer versuchte einen Traktor zu überholen, als dieser gerade nach links abbiegen wollte. Der junge Mopedlenker krachte in einen am Traktor angebrachten Pflug, kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red