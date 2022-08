Inder Haupt-Flüchtlingsgruppe - Karner will "Anti-Marketing"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht das österreichische Asylwesen "an der Grenze der Belastbarkeit". Verantwortlich dafür sind für ihn Flüchtlinge, die ob ihrer Herkunft so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltsstatus haben. Untermauert wird das vom Innenminister im APA-Interview mit den Juli-Zahlen. In diesem Monat waren Inder die antragsstärkste Nation, und das, obwohl im ersten Halbjahr keinem einzigen Bürger dieses Landes Asyl gewährt wurde.

Auto fuhr in Salzburg in Gastgarten: Acht Verletzte

Salzburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg sind am Sonntagnachmittag acht Menschen verletzt worden, drei darunter schwer. Ein Auto war in der Alpenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals gefahren. Ersten Informationen zufolge dürfte der Lenker des Wagens am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten haben, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

Tochter von russischem Ideologen Dugin bei Explosion getötet

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. Die Journalistin Darja Dugina sei am Samstagabend ums Leben gekommen, als mutmaßlich ein an dem Fahrzeug, in dem sie unterwegs gewesen sei, angebrachter Sprengsatz detoniert sei. Das russische Außenministerium nannte die Ukraine als möglichen Drahtzieher. Die Regierung in Kiew wies dies zurück.

Außenministerium bekräftigt "Ja" zu Russland-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Debatte über die Sanktionen gegen Russland hat die Regierung am Sonntag bekräftigt, dass ihre Position diesbezüglich unverändert sei. Die Sanktionen würden wirken und seien notwendig, um dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entgegenzutreten. Wer die Sanktionen in Frage stelle, spiele Russland in die Hände, warnten am Sonntag auch die NEOS. Aus der ÖVP und der FPÖ hatten sich zuletzt Stimmen für ein Aufweichen der Sanktionen gemehrt.

Mindestens 50 Tote nach Monsunregen in Indien

Lucknow - Im Norden und Osten Indiens sind nach starken Monsunregenfällen mindestens 50 Menschen innerhalb von drei Tagen ums Leben gekommen. Die starken Niederschläge lösten Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Hunderte Dörfer seien betroffen und zahlreiche Bewohner obdachlos, weil ihre Häuser weggeschwemmt wurden, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Schwächerer Lavafluss nach Vulkanausbruch in Island

Reykjavik - Knapp zwei Wochen nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans Fagradalsfjall ist der Lavafluss deutlich schwächer geworden. Die isländische Wetterbehörde IMO berichtete am Sonntag von einer "Zäsur". Es sei jedoch noch zu früh, um von einem endgültigen Stopp der vulkanischen Aktivität im Tal von Meradalir zu sprechen. "Es besteht weiterhin das Risiko eines Ausbruchs", teilte das Institut weiter mit und rief Besucher zur Vorsicht auf.

Mindestens 16 Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Russland

Moskau - Mindestens 16 Menschen sind am Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall in der zentralrussischen Region Uljanowsk ums Leben gekommen. Wie ein Behördensprecher mitteilte, war ein Lkw-Zug in einen stehenden Minibus gekracht. Der Bus wurde gegen einen weiteren, davor befindlichen Lkw gedrückt. Drei Überlebende wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Tauchschülerin im Attersee ums Lebens gekommen

Unterach - Eine Tauchschülerin ist am Sonntag bei einem Tauchunfall in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wels eine Meldung des Online-Portals der "Kronen Zeitung" krone.at Sonntagabend auf APA-Anfrage. Die Frau war mit einem Tauchlehrer und einem zweiten Tauchschüler unterwegs und hatte aus einer Tiefe von rund 15 Meter einen Notaufstieg gemacht. Dabei sei es zu dem tödlichen Tauchunfall gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red