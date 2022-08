Van der Bellen beim Wandern verunfallt

Wien/Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Bergunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er ist bei einer Bergwanderung in heimatlichen Gefilden am Kaunergrat abgerutscht und wurde von Begleitern der Cobra in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der Bundespräsident zog sich Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu und wird routinemäßig auf Anraten der behandelnden Ärzte die heutige Nacht im Krankenhaus verbringen.

Auto fuhr in Salzburg in Gastgarten: Acht Verletzte

Salzburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg sind am Sonntagnachmittag acht Menschen verletzt worden, drei darunter schwer. Ein Auto war in der Alpenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals gefahren. Ersten Informationen zufolge dürfte der Lenker des Wagens am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten haben, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

Forum Alpbach mit Nehammer, ohne Van der Bellen

Wien/Alpbach/Kiew (Kyjiw) - Das Europäische Forum Alpbach wird am Montag offiziell eröffnet. Schon beim Auftakt im Mittelpunkt steht die russische Aggression in der Ukraine, zu Gast ist die Präsidentin des Nachbarlands Moldau Maia Sandu. Während sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen eines Wanderunfalls entschuldigen lassen muss, wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei der Eröffnung das Wort ergreifen.

Außenministerium bekräftigt "Ja" zu Russland-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Debatte über die Sanktionen gegen Russland hat die Regierung am Sonntag bekräftigt, dass ihre Position diesbezüglich unverändert sei. Die Sanktionen würden wirken und seien notwendig, um dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entgegenzutreten. Wer die Sanktionen in Frage stelle, spiele Russland in die Hände, warnten am Sonntag auch die NEOS. Aus der ÖVP und der FPÖ hatten sich zuletzt Stimmen für ein Aufweichen der Sanktionen gemehrt.

Tauchschülerin im Attersee ums Lebens gekommen

Unterach - Eine Tauchschülerin ist am Sonntag bei einem Tauchunfall in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wels eine Meldung des Online-Portals der "Kronen Zeitung" krone.at Sonntagabend auf APA-Anfrage. Die Frau war mit einem Tauchlehrer und einem zweiten Tauchschüler unterwegs und hatte aus einer Tiefe von rund 15 Meter einen Notaufstieg gemacht. Dabei sei es zu dem tödlichen Tauchunfall gekommen.

Dritte Runde der Sommerschule startet im Osten

Wien - Am Montag startet die dritte Runde der Sommerschule. Rund 17.200 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ziehen diesmal den Unterrichtsbeginn um zwei Wochen vor, eine Woche später folgen 22.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern. Das Angebot wurde im Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet: Ursprünglich zum Aufholen von coronabedingten Lernrückständen eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen.

Philippinische Schulen öffnen seit März 2020 wieder

Manila - Nach mehr als zweijähriger Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet der überwiegende Teil der philippinischen Schulen am Montag wieder für den Präsenzunterricht. Wegen der Pandemie waren sie im März 2020 geschlossen worden, von da an fand in dem Inselstaat in Südostasien nur noch Online-Unterricht statt. In kaum einem anderen Land waren die Schulen wegen der Corona-Pandemie so lange geschlossen.

Schwächerer Lavafluss nach Vulkanausbruch in Island

Reykjavik - Knapp zwei Wochen nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans Fagradalsfjall ist der Lavafluss deutlich schwächer geworden. Die isländische Wetterbehörde IMO berichtete am Sonntag von einer "Zäsur". Es sei jedoch noch zu früh, um von einem endgültigen Stopp der vulkanischen Aktivität im Tal von Meradalir zu sprechen. "Es besteht weiterhin das Risiko eines Ausbruchs", teilte das Institut weiter mit und rief Besucher zur Vorsicht auf.

