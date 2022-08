Forum Alpbach mit Nehammer, ohne Van der Bellen

Wien/Alpbach/Kiew (Kyjiw) - Das Europäische Forum Alpbach wird am Montag offiziell eröffnet. Schon beim Auftakt im Mittelpunkt steht die russische Aggression in der Ukraine, zu Gast ist die Präsidentin des Nachbarlands Moldau Maia Sandu. Während sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen eines Wanderunfalls entschuldigen lassen muss, wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei der Eröffnung das Wort ergreifen.

Van der Bellen beim Wandern verunfallt

Wien/Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Bergunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er ist bei einer Bergwanderung in heimatlichen Gefilden am Kaunergrat abgerutscht und wurde von Begleitern der Cobra in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der Bundespräsident zog sich Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu und wird routinemäßig auf Anraten der behandelnden Ärzte die heutige Nacht im Krankenhaus verbringen.

Selenskyj warnt Moskau vor Schauprozess am Feiertag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland davor gewarnt, Soldaten seines Landes anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages vor Gericht zu stellen. "Das wird die Grenze sein, ab der keine Verhandlungen mehr möglich sind", sagte Selenskyj am Sonntag in einer Videoansprache. Zuvor hatte er bereits vor verstärkten russischen Angriffen rund um den Feiertag gewarnt. Am 24. August erinnert die Ukraine an ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren.

Außenministerium bekräftigt "Ja" zu Russland-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Debatte über die Sanktionen gegen Russland hat die Regierung am Sonntag bekräftigt, dass ihre Position diesbezüglich unverändert sei. Die Sanktionen würden wirken und seien notwendig, um dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entgegenzutreten. Wer die Sanktionen in Frage stelle, spiele Russland in die Hände, warnten am Sonntag auch die NEOS. Aus der ÖVP und der FPÖ hatten sich zuletzt Stimmen für ein Aufweichen der Sanktionen gemehrt.

Dritte Runde der Sommerschule startet im Osten

Wien - Am Montag startet die dritte Runde der Sommerschule. Rund 17.200 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ziehen diesmal den Unterrichtsbeginn um zwei Wochen vor, eine Woche später folgen 22.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern. Das Angebot wurde im Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet: Ursprünglich zum Aufholen von coronabedingten Lernrückständen eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen.

Auto fuhr in Salzburg in Gastgarten: Acht Verletzte

Salzburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg sind am Sonntagnachmittag acht Menschen verletzt worden, drei darunter schwer. Ein Auto war in der Alpenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals gefahren. Ersten Informationen zufolge dürfte der Lenker des Wagens am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten haben, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

