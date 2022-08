Forum Alpbach mit Nehammer, ohne Van der Bellen

Wien/Alpbach/Kiew (Kyjiw) - Das Europäische Forum Alpbach wird am Montag offiziell eröffnet. Schon beim Auftakt im Mittelpunkt steht die russische Aggression in der Ukraine, zu Gast ist die Präsidentin des Nachbarlands Moldau Maia Sandu. Während sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen eines Wanderunfalls entschuldigen lassen muss, wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei der Eröffnung das Wort ergreifen.

Dritte Runde der Sommerschule startet im Osten

Wien - Am Montag startet die dritte Runde der Sommerschule. Rund 17.200 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ziehen diesmal den Unterrichtsbeginn um zwei Wochen vor, eine Woche später folgen 22.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern. Das Angebot wurde im Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet: Ursprünglich zum Aufholen von coronabedingten Lernrückständen eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen.

Ford muss 1,7 Mrd Dollar nach tödlichem Autounfall zahlen

Dearborn - Ein US-Gericht hat einem Medienbericht zufolge den Autohersteller Ford Motors nach einem tödlichen Unfall zu einer Zahlung in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar (1,69 Mrd. Euro) verurteilt. "Eine Verurteilung zu Strafschadenersatz, um hoffentlich die Menschen zu warnen, die in den Millionen von Ford verkauften Lkw herumfahren", zitiert die Nachrichtenagentur AP am Sonntag den Anwalt der Familie eines bei dem Unfall im Jahre 2014 ums Leben gekommenen Ehepaares.

Amtlich bestätigt: Viele zypriotische Pässe illegal vergeben

Nikosia/EU-weit/Brüssel - Die EU-Inselrepublik Zypern hat einen Großteil der in den vergangenen Jahren ausgestellten Staatsbürgerschaften illegal vergeben. Das teilte die staatliche Kontrollbehörde Zyperns am Montag mit. Von 2007 bis 2020 hätten 3.517 Menschen und 3.810 ihrer engen Verwandten die Staatsbürgerschaft erhalten. Eine sehr große Zahl davon seien "illegale Einbürgerungen" gewesen. Die Verantwortlichen sollten zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es.

Falsche Emissionsangaben: Hino stoppt Lkw-Auslieferung

Tokio - Die Toyota-Tochter Hino Motors hat wegen der Manipulation von Emissionswerten die Auslieferung kleinerer Lkw gestoppt. Eine Untersuchung des japanischen Verkehrsministeriums habe Manipulationen festgestellt, die mehr als 70.000 Lastwagen betreffen, teilte der Lkw- und Bushersteller am Montag mit. Toyota-Präsident Akio Toyoda kritisierte die Arbeitsweise der Tochtergesellschaft. Hino habe das Vertrauen seiner Kunden und Anteilseigner durch wiederholtes Fehlverhalten zerstört.

40 amerikanische Schüler flüchteten in Tirol vor Kühen

Axams - Eine Gruppe von 40 amerikanischen Schülern im Alter zwischen acht und 18 Jahren ist Sonntagnachmittag beim Wandern im Bereich der Axamer Lizum in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von Kühen angegriffen worden. Daraufhin flüchteten die Schüler sowie vier begleitende Lehrer bergwärts zur Nockspitze, berichtete die Polizei. Als es schließlich dunkel wurde, konnten sich die Lehrer nicht mehr orientieren und setzten einen Notruf ab.

Prozess um Verstoß gegen Grabfrieden wegen "Estonia"-Wracks

Göteborg - Wegen ihrer Erkundungen zum Wrack der 1994 gesunkenen Ostseefähre "Estonia" müssen sich zwei Schweden erneut vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen die beiden Skandinavier - ein Dokumentarfilmer und ein Wrackexperte - beginnt am Montag. Sie waren Teil eines Filmteams, das im September 2019 einen Tauchroboter zum Wrack herabgelassen hatte.

