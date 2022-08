Auch Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden

Wien - Auch der Wiener Anwalt Tassilo Wallentin bewirbt sich um eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten. "Ich trete an, um zu gewinnen", hielt er am Montag bei seinem ersten Medienauftritt im Rahmen der Kampagne fest. Zugleich bestätigte er, dass es auch Gespräche mit der FPÖ gegeben habe, um mit deren Unterstützung als "unabhängiger Kandidat" ins Rennen zu gehen. Daraus sei jedoch aus inhaltlichen Gründen nichts geworden.

Van der Bellen nach Wanderunfall aus Spital entlassen

Wien/Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist nach seinem Wanderunfall am Sonntag am Kaunergrat in Tirol, heute, Montag, wieder aus dem Spital entlassen worden. "Es geht ihm gut. Er wird sich aber auf Anraten der Ärzte in den kommenden Tagen schonen", teilte seine Sprecherin auf Anfrage der APA mit. Van der Bellen, der aus dem Kaunertal stammt, war Sonntagnachmittag beim Wandern ausgerutscht und hatte sich dabei Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Corona-Totimpfstoff Valneva ab heute in Österreich

Wien - Am heutigen Montag werden 74.000 Dosen des Corona-Impfstoffs Valneva nach Österreich geliefert. Beim Vakzin VLA2001 handelt es sich um den einzigen Ganzvirus-Impfstoffkandidaten ("Totimpfstoff"), der in Europa vom österreichisch-französischen Unternehmen Valneva entwickelt wurde. Ab Donnerstag erfolgt die Auslieferung des Impfstoffes an die Bundesländer, informierte das Gesundheitsministerium. VLA2001 ist das sechste in der EU zugelassene Vakzine für die Corona-Schutzimpfung.

Unabhängigkeitsfeiern in Kiew wegen Angriffsgefahr verboten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus Furcht vor russischen Raketengriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am Mittwoch verboten. Das Verbot gelte von Montag bis Donnerstag und betreffe öffentliche Großveranstaltungen, Kundgebungen und andere Zusammenkünfte, erklärten die Behörden. Unterdessen wirft die Ukraine Russland erneut den Beschuss von Gebieten in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja vor.

Russischer Ex-Politiker: "Partisanen" töteten Dugina

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der in der Ukraine lebende Ex-Abgeordnete der russischen Staatsduma, Ilja Ponomarjow, hat am Sonntagabend erklärt, dass eine "Nationale Republikanische Armee" die Verantwortung für die Ermordung der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin, Darja Dugina, übernommen hat. Er verlas zudem ein Manifest der Gruppierung, von deren Existenz zuvor nichts bekannt war. Zahlreiche russische Beobachter zweifelten jedoch an der Glaubwürdigkeit von Ponomarjows Darstellung.

Großhändler A. Hausmann in der Obersteiermark insolvent

Bruck/Mur - Die A. Hausmann GmbH aus Bruck an der Mur ist insolvent. Rund 250 Dienstnehmer des Großhandelsunternehmens sind betroffen. Wie die Kreditschützer am Montag mitteilten, belaufen sich die Passiva auf 26,2 Mio. Euro, die Aktiva auf 17,2 Mio. Euro nach Buchwert. Die Überschuldung beträgt somit rund 9 Mio. Euro. Es handelt sich um die größte Insolvenz der Steiermark seit Jahresbeginn, sagte Georg Ebner vom KSV1870 zur APA. Eine Sanierung ist geplant.

Enkel in der Steiermark wollte Großeltern töten - Festnahme

Frohnleiten - Ein 21-Jähriger ist am Sonntag in der Steiermark wegen versuchten Mordes an seinen Großeltern festgenommen worden. Der Mann hatte das Paar Samstagabend offenbar grundlos mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt. Während die Opfer ins Krankenhaus gebracht wurden, suchte die Polizei nach dem Täter. Sonntagfrüh wurde er schließlich gefunden. Er gab an, dass er "Tötungsabsichten gegen seine Großeltern hegte", so die Polizei am Montag.

Klimaschutzgesetz so gut wie abgesagt

Wien - Der heurige Sommer hat einmal mehr gezeigt, dass der Kampf gegen die Klimakrise eine gewisse Dringlichkeit hat, aber in Österreich steigt der CO2-Ausstoß sogar. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler hat ein Klimaschutzgesetz versprochen, aber sie kann seit zwei Jahren keines vorlegen, weil der Koalitionspartner ÖVP ziemlich deutlich macht, dass er kein Interesse an einem Klimaschutzgesetz hat. Große Verhandlungsrunden gab es zuletzt vor einem Jahr, berichtete "Ö1".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red