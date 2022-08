Ukraine fürchtet schwere Angriffe an Unabhängigkeitstag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus Furcht vor russischen Raketenangriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am Mittwoch verboten. Das Verbot gelte von Montag bis Donnerstag und betreffe öffentliche Großveranstaltungen, Kundgebungen und andere Zusammenkünfte, erklärten die Behörden.

Russland macht Ukraine für Mord an Dugina verantwortlich

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland macht die Ukraine für den Mord an der Kriegsunterstützerin Darja Dugina verantwortlich. "Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen", teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB am Montag der Agentur Interfax zufolge mit. Kiew hatte zuvor schon zurückgewiesen, etwas mit Duginas Ermordung in der Nacht auf Sonntag zu tun zu haben.

Auch Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden

Wien - Auch der Wiener Anwalt Tassilo Wallentin bewirbt sich um eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten. "Ich trete an, um zu gewinnen", hielt er am Montag bei seinem ersten Medienauftritt im Rahmen der Kampagne fest. Zugleich bestätigte er, dass es auch Gespräche mit der FPÖ gegeben habe, um mit deren Unterstützung als "unabhängiger Kandidat" ins Rennen zu gehen. Daraus sei jedoch aus inhaltlichen Gründen nichts geworden.

Drogentest von finnischer Regierungschefin Marin negativ

Helsinki - Der Drogentest der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin nach Gerüchten über angeblichen Rauschmittelkonsum bei einer privaten Party ist negativ. Das teilte die finnische Regierung am Montag in Helsinki mit. Von der 36-Jährigen waren vergangene Woche mehrere Videos öffentlich geworden, die sie beim Feiern und Tanzen mit Freunden zeigten. Eines davon befeuerte Gerüchte, dass bei einer Party vor rund zwei Wochen Drogen im Spiel gewesen seien.

Streit zwischen Deutschland und Polen um Oder-Fischsterben

Berlin/Warschau - Rund um die Ursachenforschung zum Fischsterben in der Oder ist ein politischer Konflikt zwischen Polen und Deutschland ausgebrochen. Die deutsche Bundesregierung hat polnische Vorwürfe zur Verbreitung von "Fake News" im Zusammenhang mit dem Fischsterben zurückgewiesen. "Wir bedauern, dass es zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Montag in Berlin. Unterdessen kam aus Warschau weitere Kritik.

Demokratie-Zufriedenheit bleibt weiter gering

Wien - Die Zufriedenheit mit der heimischen Demokratie ist laut dem aktuellen Demokratieradar des Austrian Democracy Lab (ADL) von Donau-Uni Krems und Universität Graz weiter gering. Nur 61 Prozent der Befragten sind demnach der Meinung, dass die Demokratie in Österreich sehr bzw. eher gut funktioniert. 37 Prozent sagen, sie funktioniert eher bzw. sehr schlecht. Das ist nur minimal besser als das bisher schlechteste Ergebnis im ersten Coronajahr (Herbst 2020: 60 Prozent zufrieden).

Ex-Ministerin Köstinger wird CEO bei Finanzdaten-Firma

Wien - Ex-ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat einen neuen Job: Sie wird ab 1. September CEO bei Mountain-View Data, einem FinTech-Unternehmen mit Sitz in Kärnten. Eigentümer des Unternehmens ist Christian Baha, Gründer des Superfund-Hedgefonds, dem seit März Köstingers Ex-ÖVP-Regierungskollege Gernot Blümel vorsteht. Köstinger galt als enge Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sieben Monate nach dessen Rücktritt hat sie die Politik verlassen.

