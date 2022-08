Nehammer beharrt auf Russland-Sanktionen

Wien/Alpbach/Kiew (Kyjiw) - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Montagnachmittag bei der Eröffnung des "Europäischen Forum Alpbach" klar gestellt, dass die Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten sind. Dies sei eine wichtige Frage und er gebe eine klare Antwort: "Wir haben das zu tun." In den vergangenen Tagen hatten führende Landespolitiker der ÖVP die Sanktionen in Frage gestellt.

Ukraine fürchtet schwere Angriffe an Unabhängigkeitstag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus Furcht vor russischen Raketenangriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am Mittwoch verboten. Das Verbot gelte von Montag bis Donnerstag und betreffe öffentliche Großveranstaltungen, Kundgebungen und andere Zusammenkünfte, erklärten die Behörden.

FSB zeigt Video von angeblicher Dugina-Mörderin

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat ein Video veröffentlicht, das die angebliche Mörderin der Kriegsbefürworterin Darja Dugina zeigen soll. Mehrere aneinander geschnittene Aufnahmen in dem rund zwei Minuten langen Clip sollen zeigen, wie die Ukrainerin in Russland ankommt, das Haus ihres mutmaßlichen Opfers betritt und dann nach der Tat das Land wieder verlässt. Dugina starb in der Nacht auf Sonntag bei der Explosion ihres Autos in einer Moskauer Vorstadtsiedlung.

Drogentest von finnischer Regierungschefin Marin negativ

Helsinki - Der Drogentest der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin nach Gerüchten über angeblichen Rauschmittelkonsum bei einer privaten Party ist negativ. Das teilte die finnische Regierung am Montag in Helsinki mit. Von der 36-Jährigen waren vergangene Woche mehrere Videos öffentlich geworden, die sie beim Feiern und Tanzen mit Freunden zeigten. Eines davon befeuerte Gerüchte, dass bei einer Party vor rund zwei Wochen Drogen im Spiel gewesen seien.

Kanada prüft LNG-Lieferungen nach Europa

Montreal - Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat die Prüfung von Flüssiggas-Lieferungen nach Europa zugesagt. "Wir schauen nach jeder Möglichkeit, wie wir den Deutschen und Europäern helfen können", sagte Trudeau nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Montreal in Anspielung auf den Wunsch, sich möglichst schnell von russischem Gas unabhängig zu machen.

Zehn Millionen Kinder von Dürre in Afrika betroffen

Nairobi - Die Zahl der von Dürre betroffenen Kinder ist am Horn von Afrika in den vergangenen zwei Monaten um 40 Prozent gestiegen, warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Zahl derer, die von Hunger, Unterernährung und Durst betroffen seien, stieg nach Angaben der Organisation zwischen Februar und April von 7,25 Millionen auf mindestens 10 Millionen an. Über 1,7 Millionen Kinder in Kenia, Äthiopien und Somalia benötigten medizinische Versorgung wegen akuter Unterernährung.

Gasspeicher zu 62 Prozent gefüllt

Wien - In den österreichischen Gasspeichern sind mittlerweile 59,2 Terawattstunden (TWh) Erdgas eingelagert - damit sind die Speicher zu rund 62 Prozent voll. Die Speichermenge entspricht beinahe zwei Dritteln des Jahresverbrauchs in Österreich, allerdings ist nicht die gesamte gespeicherte Menge für die österreichischen Verbraucher bestimmt. Vollen Zugriff wird die Republik auf die strategische Gasreserve von 20 TWh haben, wovon 8,5 TWh nicht aus Russland stammen.

Streit zwischen Deutschland und Polen um Oder-Fischsterben

Berlin/Warschau - Rund um die Ursachenforschung zum Fischsterben in der Oder ist ein politischer Konflikt zwischen Polen und Deutschland ausgebrochen. Die deutsche Bundesregierung hat polnische Vorwürfe zur Verbreitung von "Fake News" im Zusammenhang mit dem Fischsterben zurückgewiesen. "Wir bedauern, dass es zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Montag in Berlin. Unterdessen kam aus Warschau weitere Kritik.

