Kickl sieht FPÖ als "sehr stabil"

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Montag im ORF-Sommergespräch beteuert, dass es keinen Streit innerhalb der FPÖ gibt. "Die Partei ist sehr stabil. Ich weiß, dass sich manche etwas anderes wünschen." Er habe als "verantwortlicher Chef" Konsequenzen in der Causa Hans-Jörg Jenewein gezogen. Zu Details müsse man diesen befragen.

Nehammer beharrt auf Russland-Sanktionen

Wien/Alpbach/Kiew (Kyjiw) - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Montagnachmittag bei der Eröffnung des "Europäischen Forum Alpbach" klar gestellt, dass die Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten sind. Dies sei eine wichtige Frage und er gebe eine klare Antwort: "Wir haben das zu tun." In den vergangenen Tagen hatten führende Landespolitiker der ÖVP die Sanktionen in Frage gestellt.

Kiew hält Online-Gipfel zu annektierter Halbinsel Krim ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sechs Monate nach Kriegsbeginn will die Ukraine am Dienstag einen Online-Gipfel zur Rückholung der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abhalten. Österreich wird bei der Krim-Plattform, die nach 2021 schon zum zweiten Mal stattfindet, laut Ministeriumsangaben durch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Insgesamt sind mehr als 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika angekündigt.

FSB zeigt Video von angeblicher Dugina-Mörderin

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat ein Video veröffentlicht, das die angebliche Mörderin der Kriegsbefürworterin Darja Dugina zeigen soll. Mehrere aneinander geschnittene Aufnahmen in dem rund zwei Minuten langen Clip sollen zeigen, wie die Ukrainerin in Russland ankommt, das Haus ihres mutmaßlichen Opfers betritt und dann nach der Tat das Land wieder verlässt. Dugina starb in der Nacht auf Sonntag bei der Explosion ihres Autos in einer Moskauer Vorstadtsiedlung.

Zehn Millionen Kinder von Dürre in Afrika betroffen

Nairobi - Die Zahl der von Dürre betroffenen Kinder ist am Horn von Afrika in den vergangenen zwei Monaten um 40 Prozent gestiegen, warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Zahl derer, die von Hunger, Unterernährung und Durst betroffen seien, stieg nach Angaben der Organisation zwischen Februar und April von 7,25 Millionen auf mindestens 10 Millionen an. Über 1,7 Millionen Kinder in Kenia, Äthiopien und Somalia benötigten medizinische Versorgung wegen akuter Unterernährung.

Texanische Metropole Dallas überschwemmt

Dallas - Nach starkem Regen ist es in der texanischen Metropole Dallas und der Umgebung zu Überschwemmungen gekommen. Die Polizei der drittgrößten Stadt im US-Staat Texas veröffentlichte am Montag Bilder überfluteter Straßen und warnte eindringlich davor, solche Straßen zu befahren. Autos wurden zum Teil fast ganz von Wasser überdeckt. Der Bürgermeister von Dallas, Eric Johnson, sprach auf Twitter von Rekordmengen an Regen, die innerhalb von 24 Stunden gefallen seien.

Notstand wegen Waldbränden nahe Moskau

Moskau - Wegen ausgedehnter Waldbrände ist im russischen Gebiet Rjasan, 200 Kilometer südöstlich von Moskau, der Notstand ausgerufen worden. Das teilte Verwaltungschef Pawel Malkow am Montag mit. Die Feuer haben demnach ein Gebiet von etwa 9.000 Hektar (90 Quadratkilometer) erfasst, berichteten russische Agenturen unter Berufung auf Beobachtungen der Forstbehörde aus der Luft. Der beißende Rauch der Brände ist seit Tagen auch in der Hauptstadt zu riechen und schränkt die Sicht ein.

Kanada prüft LNG-Lieferungen nach Europa

Montreal - Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat die Prüfung von Flüssiggas-Lieferungen nach Europa zugesagt. "Wir schauen nach jeder Möglichkeit, wie wir den Deutschen und Europäern helfen können", sagte Trudeau nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Montreal in Anspielung auf den Wunsch, sich möglichst schnell von russischem Gas unabhängig zu machen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red