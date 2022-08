Nehammer beharrt auf Russland-Sanktionen

Wien/Alpbach/Kiew (Kyjiw) - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Montagnachmittag bei der Eröffnung des "Europäischen Forum Alpbach" klar gestellt, dass die Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten sind. Dies sei eine wichtige Frage und er gebe eine klare Antwort: "Wir haben das zu tun." In den vergangenen Tagen hatten führende Landespolitiker der ÖVP die Sanktionen in Frage gestellt.

Corona-Totimpfstoff Valneva wird schon diese Woche angeboten

Wien - 74.000 Dosen des Corona-Totimpfstoffs Valneva sollen am heutigen Dienstag in Österreich eintreffen, am Donnerstag werden die Vakzine an die Bundesländer verteilt. In Kärnten wird der neue Impfstoff bereits ab Freitag verabreicht. Die Steiermark folgt Ende August, die Bundeshauptstadt Wien am 1. September. Mehrere Bundesländer warten noch auf Infos aus dem Gesundheitsministerium bzw. auf die Möglichkeit, das Vakzine auch über die Bundesbeschaffungsagentur bestellen zu können.

Neue Ausbildung soll mehr Personal in Kindergärten bringen

Wien - Der aktuelle Personalmangel stellt die Kindergärten vor eine "Herkulesaufgabe", sagt Elementarpädagogik-Expertin Catherine Walter-Laager von der Universität Graz. Deshalb das Tempo beim Ausbau zu drosseln, wäre aus ihrer Sicht allerdings nicht die Lösung. Sie fordert stattdessen innovative neue Schienen, um mehr Menschen für das Berufsfeld zu gewinnen und dann neben der Arbeit im Kindergarten auszubilden.

Kickl ersucht um Verständnis für Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich am Montag im ORF-Sommergespräch einmal mehr für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen - das einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine führt. Die Sanktionen würden Europa in eine Wirtschaftskrise treiben, zeigte er sich überzeugt. Zudem ersuchte Kickl um Verständnis für den Aggressor. Denn der Konflikt habe eine "Vorgeschichte".

Zehn Millionen Kinder von Dürre in Afrika betroffen

Nairobi - Die Zahl der von Dürre betroffenen Kinder ist am Horn von Afrika in den vergangenen zwei Monaten um 40 Prozent gestiegen, warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Zahl derer, die von Hunger, Unterernährung und Durst betroffen seien, stieg nach Angaben der Organisation zwischen Februar und April von 7,25 Millionen auf mindestens 10 Millionen an. Über 1,7 Millionen Kinder in Kenia, Äthiopien und Somalia benötigten medizinische Versorgung wegen akuter Unterernährung.

Kanada prüft LNG-Lieferungen nach Europa

Montreal - Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat die Prüfung von Flüssiggas-Lieferungen nach Europa zugesagt. "Wir schauen nach jeder Möglichkeit, wie wir den Deutschen und Europäern helfen können", sagte Trudeau nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Montreal in Anspielung auf den Wunsch, sich möglichst schnell von russischem Gas unabhängig zu machen.

