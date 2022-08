Kiew: Neue russische Angriffe in Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland setzt nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Angriffe im Gebiet um das größte europäische Atomkraftwerk in Saporischschja fort. Es habe erneut Artilleriebeschuss und Luftangriffe gegeben, teilte der Generalstab am Dienstag mit. Die US-Botschaft in Kiew warnte davor, dass Russland in den kommenden Tagen verstärkt Angriffe auf zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen planen könnte.

Kiew hält Online-Gipfel zu annektierter Halbinsel Krim ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sechs Monate nach Kriegsbeginn will die Ukraine am Dienstag einen Online-Gipfel zur Rückholung der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abhalten. Österreich wird bei der Krim-Plattform, die nach 2021 schon zum zweiten Mal stattfindet, laut Ministeriumsangaben durch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Insgesamt sind mehr als 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika angekündigt.

Wien, Budapest in EU einzige Nicht-Waffenlieferanten

Kiew (Kyjiw)/Wien - Österreich und Ungarn sind nach Aussage des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba die einzigen europäischen Länder, die der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer bisher keine Waffen geliefert haben. Das sagte Kuleba laut der Agentur Ukrinform am Montag im ukrainischen Fernsehen: "Außer für Ungarn und Österreich, als neutrales Land, ist die Lieferung von Waffen an die Ukraine kein Tabu für auch nur irgendein europäisches Land, obwohl das früher der Fall war."

Getreidesilos im Hafen von Beirut weiter eingestürzt

Beirut - Mehr als zwei Jahre nach der Explosionskatastrophe im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut sind dort weitere Teile der symbolträchtigen Getreidesilos eingestürzt. Über dem Gebiet stieg Dienstagfrüh eine dichte weiße Rauchwolke auf, wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen war. Beißender Geruch lag in der Luft. Viele Libanesen sehen in den Silos ein Symbol für die verheerende Detonation im August 2020. Vor allem Angehörige der Opfer möchten sie als Mahnmal erhalten.

Eine Tote und fünf Verletzte bei Busunfall in der Steiermark

Stainz - Bei einem schweren Unfall Dienstagfrüh nahe dem weststeirischen Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ist eine 63- jährige Frau in einem Kleinbus ums Leben gekommen, fünf weitere Insassen wurden verletzt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Bus mit einem rumänischen Kennzeichen war mit acht Personen besetzt - bei den meisten handelt es sich um Pflegekräfte - und kam gegen 4.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Gewessler glaubt weiter an neues Klimaschutzgesetz

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält weiter an einem neuen Klimaschutzgesetz fest. Klimaschutz habe in der Regierung Priorität "und selbstverständlich auch ein Klimaschutzgesetz. Wir arbeiten intensiv daran. Jedes einzelne Gesetz zum Klimaschutz war harte Arbeit, auch in dieser Regierung. Und wir werden auch dieses Gesetz fertigkriegen", betonte sie am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Eine Einigung mit der ÖVP ist bisher an der Frage der Verbindlichkeit gescheitert.

Spazierengehen mit Hunden ist im Iran demnächst gesetzwidrig

Teheran - Nach Angaben der iranischen Polizei gilt Gassigehen mit Hunden demnächst als gesetzwidrig. "Gassigehen mit Hunden in Parks ist gesetzwidrig und ein Verbrechen und die Bürger können demnächst Verstöße diesbezüglich der Polizei melden," sagte Teherans Polizeichef Hussein Rahimi am Dienstag. Gegen die Hundebesitzer würden dann laut Rahimi juristische Schritte eingeleitet.

Pandemie drückt Geburtenzahl in China weiter

Peking - Die Corona-Pandemie beschleunigt die wegen hoher Kosten für Bildung und Kindererziehung ohnehin sinkende Geburtenzahl in China. "Das Coronavirus hat sich auch deutlich auf die Heirats- und Geburtenpläne einiger Menschen ausgewirkt", bestätigte die Nationale Gesundheitskommission am Dienstag. Der Umzug junger Menschen in städtische Gebiete, ein höherer Zeitaufwand für die Ausbildung und ein Arbeitsumfeld mit hohem Druck hätten ebenfalls ihren Teil beigetragen.

