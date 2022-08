Kiew: Neue russische Angriffe in Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland setzt nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Angriffe im Gebiet um das größte europäische Atomkraftwerk in Saporischschja fort. Es habe erneut Artilleriebeschuss und Luftangriffe gegeben, teilte der Generalstab am Dienstag mit. Die US-Botschaft in Kiew warnte davor, dass Russland in den kommenden Tagen verstärkt Angriffe auf zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen planen könnte.

Kiew hält Online-Gipfel zu annektierter Halbinsel Krim ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sechs Monate nach Kriegsbeginn will die Ukraine am Dienstag einen Online-Gipfel zur Rückholung der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abhalten. Österreich wird bei der Krim-Plattform, die nach 2021 schon zum zweiten Mal stattfindet, laut Ministeriumsangaben durch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Insgesamt sind mehr als 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika angekündigt.

Innenministerium mit Gegenmarketing zu "Schlepper-Mythen"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag eine Online-Kampagne gegen illegale Migration präsentiert. Kosten wird sie rund 260.000 Euro und lanciert werden soll sie in acht Ländern, darunter Tunesien, Marokko oder Indien, deren Anteil an den Asylanträgen hierzulande zuletzt stark gestiegen war, die aber "praktisch keine Chance auf Asyl" haben, wie Karner bei einer Pressekonferenz betonte.

14 Tote und 1.170 Spitalspatienten mit Corona in 24 Stunden

Wien - 14 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion sind am Dienstag innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Zahl der Menschen, die in Österreich mit einer Covidinfektion im Spital behandelt werden, sank um 39 auf 1.170. Auf den Intensivstationen wurden wie am Montag weiterhin 72 Patienten registriert. 4.883 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden verzeichnet. Vor einer Woche wurden zwei Todesfälle und 1.234 Spitalspatienten gemeldet.

Gewessler glaubt weiter an neues Klimaschutzgesetz

Wien/Jenbach/Innsbruck - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält weiter an einem neuen Klimaschutzgesetz fest. Klimaschutz habe in der Regierung Priorität "und selbstverständlich auch ein Klimaschutzgesetz. Wir arbeiten intensiv daran. Jedes einzelne Gesetz zum Klimaschutz war harte Arbeit, auch in dieser Regierung. Und wir werden auch dieses Gesetz fertigkriegen", betonte sie. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich indes zuversichtlich "dass wir das bis 2024 gelöst haben".

Eine Tote und fünf Verletzte bei Busunfall in der Steiermark

Stainz - Bei einem schweren Unfall Dienstagfrüh nahe dem weststeirischen Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ist eine 63- jährige Frau in einem Kleinbus ums Leben gekommen, fünf weitere Insassen wurden verletzt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Bus mit einem rumänischen Kennzeichen war mit acht Personen besetzt - bei den meisten handelt es sich um Pflegekräfte - und kam gegen 4.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Opposition bremst bei Erdgas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung

Wien - SPÖ und NEOS wollen der Erdgas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung und damit unter anderem der Reaktivierung des klimaschädlichen Kohlekraftwerks Mellach am Dienstagnachmittag im Hauptausschuss des Nationalrats nicht zustimmen. ÖVP und Grüne brauchen für den Verordnungsbeschluss eine der beiden großen Oppositionsparteien SPÖ oder FPÖ, weil in diesem Fall eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Eine Zustimmung der FPÖ ist nach eigenen Angaben "extrem unwahrscheinlich".

Schulstart für viele Familien in Österreich nicht leistbar

Wien - Der Start in ein neues Schuljahr bedeutet für einkommensschwache Familien eine enorme finanzielle Belastung. Die Hilfsorganisationen Caritas und der Samariterbund unterstützen Betroffene mit Aktionen und riefen zu Spenden auf. "Obwohl es aktuell zusätzliche staatliche Unterstützungen gibt, sehen wir, dass sich die Situation für viele Familien jetzt zunehmend verschärft", sagte Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien.

