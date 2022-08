Selenskyj: Krim muss zurück unter ukrainische Herrschaft

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Ziel bekräftigt, die Herrschaft über die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim zurückzuerlangen. "Um den Terror zu überwinden, ist es notwendig, einen Sieg im Kampf gegen die russische Aggression zu erringen. Es ist notwendig, die Krim zu befreien", sagte Selenskyj zur Eröffnung einer internationalen Krim-Konferenz. Dadurch würde Recht und Ordnung in der Welt wieder hergestellt.

Kiew: Neue russische Angriffe in Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland setzt nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Angriffe im Gebiet um das größte europäische Atomkraftwerk in Saporischschja fort. Es habe erneut Artilleriebeschuss und Luftangriffe gegeben, teilte der Generalstab am Dienstag mit. Die US-Botschaft in Kiew warnte davor, dass Russland in den kommenden Tagen verstärkt Angriffe auf zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen planen könnte.

Seit Abkommen exportierte Kiew 720.000 Tonnen Lebensmittel

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat in den vergangenen vier Wochen seit Abschluss des Getreideabkommens mit Russland Hunderttausende Tonnen Lebensmittel per Schiff exportiert. Insgesamt haben 33 Frachtschiffe mit rund 719.549 Tonnen Lebensmitteln an Bord die Schwarzmeerhäfen verlassen können, wie das ukrainische Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Möglich macht das ein am 22. Juli von Moskau und Kiew unterzeichnetes Abkommen, bei dem die UNO und die Türkei vermittelt haben.

Innenministerium mit Gegenmarketing zu "Schlepper-Mythen"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag eine Online-Kampagne gegen illegale Migration präsentiert. Kosten wird sie rund 260.000 Euro und lanciert werden soll sie in acht Ländern, darunter Tunesien, Marokko oder Indien, deren Anteil an den Asylanträgen hierzulande zuletzt stark gestiegen war, die aber "praktisch keine Chance auf Asyl" haben, wie Karner bei einer Pressekonferenz betonte. Die FPÖ sieht darin einen "Ausdruck der Hilflosigkeit".

Gewessler glaubt weiter an neues Klimaschutzgesetz

Wien/Jenbach/Innsbruck - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält weiter an einem neuen Klimaschutzgesetz fest. Klimaschutz habe in der Regierung Priorität "und selbstverständlich auch ein Klimaschutzgesetz. Wir arbeiten intensiv daran. Jedes einzelne Gesetz zum Klimaschutz war harte Arbeit, auch in dieser Regierung. Und wir werden auch dieses Gesetz fertigkriegen", betonte sie. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich indes zuversichtlich "dass wir das bis 2024 gelöst haben".

Opposition blockiert Gas-Lenkungsmaßnahmenverordnung

Wien - SPÖ, FPÖ und NEOS haben der Erdgas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung und damit unter anderem der Reaktivierung des klimaschädlichen Kohlekraftwerks Mellach am Dienstagnachmittag im Hauptausschuss des Nationalrats nicht zugestimmt. ÖVP und Grüne hätten für den Verordnungsbeschluss eine der beiden großen Oppositionsparteien SPÖ oder FPÖ gebraucht, weil in diesem Fall eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist.

Neunjährige in Gewaltwelle in Liverpool umgekommen

Liverpool - Eine Welle tödlicher Gewalt erschüttert die nordenglische Hafenstadt Liverpool. In einem Haus wurde ein neunjähriges Mädchen von einem Unbekannten erschossen. Das Kind war zufällig zum Opfer geworden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach flüchtete ein 35-jähriger Mann am Montagabend vor einem Schützen in das Haus, nachdem die Mutter des Mädchens die Tür geöffnet hatte.

14 Tote und 1.170 Spitalspatienten mit Corona in 24 Stunden

Wien - 14 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion sind am Dienstag innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Zahl der Menschen, die in Österreich mit einer Covidinfektion im Spital behandelt werden, sank um 39 auf 1.170. Auf den Intensivstationen wurden wie am Montag weiterhin 72 Patienten registriert. 4.883 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden verzeichnet. Vor einer Woche wurden zwei Todesfälle und 1.234 Spitalspatienten gemeldet.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Dienstagnachmittag um 0,54 Prozent auf 2.970,75 Punkte. Marktbeobachter sprachen von weiterhin vorsichtig agierenden Anlegern und verwiesen auf die zuletzt wieder gestiegenen Inflations- und Konjunktursorgen. Unter den Einzelwerten zeigten sich die Öltitel gut gesucht. So zogen OMV um 2,7 Prozent an und Schoeller-Bleckmann kletterten 4,6 Prozent nach oben.

