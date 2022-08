Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor einem halben Jahr hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Der 24. August markiert zugleich den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Aus Furcht vor russischen Raketengriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am Mittwoch verboten. Nach Angaben der USA bereitet Russland neue Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine vor.

US-Botschafterin betont Wirksamkeit von Russland-Sanktionen

Wien/Kiew (Kyjiw) - Vor dem Hintergrund der Sanktionsdebatte hat US-Botschafterin Victoria Kennedy die Wirksamkeit der Strafmaßnahmen gegen den Aggressorstaat Russland hervorgestrichen. "Trotz Putins Behauptungen, Russland stehe besser da als die EU, sagen die tatsächlichen Zahlen das Gegenteil", betonte Kennedy am Mittwoch in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Auch werde der Kreml seine Maßnahmen zur Stützung der eigenen Wirtschaft auf lange Sicht nicht aufrechterhalten können.

Schwere Vorwürfe gegen Twitter von Ex-Sicherheitschef

San Francisco - Der ehemalige Twitter-Sicherheitschef Peiter Zatko hat dem Kurznachrichtendienst Medienberichten zufolge gravierende Mängel beim Datenschutz vorgeworfen. Twitter habe gegenüber den Regulierungsbehörden irreführende Angaben über Nutzer-Konten und Maßnahmen gegen Hackerangriffe gemacht, zitierten am Dienstag CNN und die "Washington Post" aus einem 84-seitigen Bericht Zatkos.

Drei von zehn Bahngästen mit Pünktlichkeit unzufrieden

Wien - Heuer sind teilweise mehr Fahrgäste mit den Zügen gefahren, als vor der Pandemie. Allerdings wurden die Züge weniger pünktlich wahrgenommen und ein Drittel sprach sich für die Erweiterung des Klimatickets aus. Zudem wünschten sich drei von zehn Fahrgästen mehr Verbindungen mit Regionalzügen und jeder dritte Fahrgast möchte eine bessere Abstimmung mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der diesjährige Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigte.

Paris geht gegen Vermietung von Kleinstwohnung vor

Paris - Klein, kleiner, noch kleiner - in Paris werden zahlreiche Ein-Zimmer-Wohnungen vermietet, die unvorstellbar und oft auch unzulässig winzig sind. In einem haarsträubenden Fall geht die Stadt nun gegen die Vermietung eines 4,7 Quadratmeter großen Appartements vor, für das ein Kellner eine Monatsmiete von 550 Euro bezahlt, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtet.

US-Archiv: Trump nahm 700 Seiten vertrauliche Dokumente mit

Washington - Nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump dem amerikanischen Nationalarchiv zufolge mindestens 700 Seiten geheimer Dokumente mitgenommen. Einige davon seien den höchsten Geheimhaltungsstufen zugeordnet, wie aus einem Brief an einen Anwalt Trumps hervorgeht, den das Archiv in der Nacht zum Dienstag veröffentlichte. Es handelt sich um Dokumente, die in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida lagerten und im Jänner übergeben wurden.

