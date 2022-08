Wallentin und Grosz haben Unterschriften für BP-Kandidatur

Wien - Nach Dominik Wlazny, vulgo "Marco Pogo", haben nun auch der Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin und der Blogger Gerald Grosz die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl zusammen. Wallentin teilte der APA mit, dass er am Dienstag schon rund 6.500 Unterschriften hatte, laufend kämen weitere hinzu: "Der Trend geht in Richtung fünfstellig". Grosz hat nach Angaben seines Umfeldes 8.500 Unterschriften beisammen.

Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Vor einem halben Jahr hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Der 24. August markiert zugleich den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes kämpferisch gegeben.

53-Jähriger stach mit Messer in NÖ auf Frau ein

Bisamberg - In Bisamberg (Bezirk Korneuburg) hat ein 53-Jähriger mit einem Messer mehrmals auf seine Frau eingestochen. Nach Angaben der Exekutive vom Mittwoch erlitt die 45-Jährige schwere Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der verdächtige serbische Staatsbürger wurde festgenommen, er war nicht geständig. Die Attacke hatte sich in der Nacht auf Dienstag ereignet.

Thailands Verfassungsgericht suspendierte Premier

Bangkok - Thailands Verfassungsgericht hat Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha vom Amt suspendiert. Das Gericht nahm am Mittwoch eine Klage der Opposition zur Verhandlung an, wonach der seit einem Putsch 2014 amtierende Regierungschef das Ende seiner von der Verfassung auf acht Jahre beschränkten Amtszeit bereits erreicht hat. Bis zu einer Entscheidung soll ein Interimsministerpräsident die Amtsgeschäfte führen. Als Favorit gilt Prayuts derzeitiger Stellvertreter Prawit Wongsuwan.

Japan will Atomkraft ausbauen

Tokio - Das erdbebengefährdete Japan will künftig noch weitere Atomkraftwerke ans Netz bringen. Neben einer Verlängerung der Laufzeiten bestehender AKW auf über 60 Jahre erwägt die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida auch die Entwicklung und den Bau von Atomkraftwerken der nächsten Generation.

34 Kaiseradler-Paare brüteten heuer in Österreich

Wien - 34 Kaiseradlerpaare haben in dieser Saison in Österreich gebrütet. Allerdings flogen nur 48 Jungtiere aus, informierte die Vogelschutzorganisation BirdLife am Mittwoch. "Es fand eine weitere Verdichtung des Vorkommens und eine leichte Ausbreitung nach Westen statt. Im Zuge unserer Arbeit haben wir heuer allerdings festgestellt, dass im Vergleich zu den Vorjahren mehr Bruten aufgegeben wurden", resümierte Greifvogelexperte Matthias Schmidt.

Hunderte Fahrgäste sitzen im Eurotunnel stundenlang fest

Folkstone/Calais - Nach einer Zugpanne im Eurotunnel haben Hunderte Passagiere fast fünf Stunden lang ausharren müssen. Ein Autozug aus dem französischen Calais war auf dem Weg zum britischen Ort Folkestone am Dienstagnachmittag ausgefallen, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

red