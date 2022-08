Gewessler will neue Gespräche zu Gas-Lenkungsverordnung

Wien/Mellach - Nachdem die Oppositionsparteien im gestrigen Hauptausschuss der Gas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung des Energieministeriums ihre Zustimmung verweigert haben, zeigt sich Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) grundsätzlich gesprächsbereit, was etwa die Forderungen der SPÖ angeht. Man könne aber keine Verordnung beschließen, die gegen das Energielenkungsgesetz verstoßen würde, das im Mai auch mit den Stimmen der SPÖ beschlossen worden sei, heißt es aus dem Ministerium.

Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Vor einem halben Jahr hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Der 24. August markiert zugleich den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes kämpferisch gegeben.

Wallentin und Grosz haben Unterschriften für BP-Kandidatur

Wien - Nach Dominik Wlazny, vulgo "Marco Pogo", haben nun auch der Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin und der Blogger Gerald Grosz die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl zusammen. Wallentin teilte der APA mit, dass er am Dienstag schon rund 6.500 Unterschriften hatte, laufend kämen weitere hinzu: "Der Trend geht in Richtung fünfstellig". Grosz hat nach Angaben seines Umfeldes 8.500 Unterschriften beisammen.

Europas modernstes Polizei-Einsatztrainingszentrum in Wien

Wien/St. Pölten - In Süßenbrunn im 22. Wiener Gemeindebezirk (Donaustadt) ist am Mittwoch ein neues Polizei-Einsatztrainingszentrum (ETZ) eröffnet worden. Es handle sich um die modernste derartige Einrichtung in Europa, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Umgesetzt wurde das Projekt von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

53-Jähriger stach mit Messer in NÖ auf Frau ein

Bisamberg - In Bisamberg (Bezirk Korneuburg) hat ein 53-Jähriger mit einem Messer mehrmals auf seine Frau eingestochen. Nach Angaben der Exekutive vom Mittwoch erlitt die 45-Jährige schwere Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der verdächtige serbische Staatsbürger wurde festgenommen, er war nicht geständig. Die Attacke hatte sich in der Nacht auf Dienstag ereignet.

Neues Schuljahr startet wohl ohne Tests und Maskenpflicht

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) wird zwar erst am Montag die konkreten Regelungen für den Herbst bekanntgeben, aller Voraussicht nach dürfte das kommende Schuljahr für Schüler und Lehrer jedoch ohne Tests und Maskenpflicht beginnen. Im Variantenmanagementplan der Bundesregierung seien diese erst am Übergang zu bzw. bei Szenario 3 ("Ungünstiger Fall") vorgesehen, betonte das Ministerium am Mittwoch. Derzeit liefen noch letzte Abstimmungen mit dem Gesundheitsressort.

Japan will Atomkraft ausbauen

Tokio - Das erdbebengefährdete Japan will künftig noch weitere Atomkraftwerke ans Netz bringen. Neben einer Verlängerung der Laufzeiten bestehender AKW auf über 60 Jahre erwägt die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida auch die Entwicklung und den Bau von Atomkraftwerken der nächsten Generation.

