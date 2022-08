Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Vor einem halben Jahr hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Der 24. August markiert zugleich den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes kämpferisch gegeben.

Gewessler will neue Gespräche zu Gas-Lenkungsverordnung

Wien/Mellach - Nachdem die Oppositionsparteien im gestrigen Hauptausschuss der Gas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung des Energieministeriums ihre Zustimmung verweigert haben, zeigt sich Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) grundsätzlich gesprächsbereit, was etwa die Forderungen der SPÖ angeht. Man könne aber keine Verordnung beschließen, die gegen das Energielenkungsgesetz verstoßen würde, das im Mai auch mit den Stimmen der SPÖ beschlossen worden sei, heißt es aus dem Ministerium.

Wallentin und Grosz haben Unterschriften für BP-Kandidatur

Wien - Nach Dominik Wlazny, vulgo "Marco Pogo", haben nun auch der Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin und der Blogger Gerald Grosz die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl zusammen. Wallentin teilte der APA mit, dass er am Dienstag schon rund 6.500 Unterschriften hatte, laufend kämen weitere hinzu: "Der Trend geht in Richtung fünfstellig". Grosz hat nach Angaben seines Umfeldes 8.500 Unterschriften beisammen.

AK für festgelegten Preis für Mineralöle, Kocher zweifelt

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) will einen Preisantrag aufgrund der hohen Preise für Treibstoffe und Heizöle stellen. Sollte der hohe Preis ungerechtfertigt sein, könnte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) für die Dauer von sechs Monaten einen Preis festlegen. Dieser äußerte sich am Rande des Forum Alpbach gegenüber Journalisten skeptisch, dass die Voraussetzungen für eine Preisregelung erfüllt sind.

Europas modernstes Polizei-Einsatztrainingszentrum in Wien

Wien/St. Pölten - In Süßenbrunn im 22. Wiener Gemeindebezirk (Donaustadt) ist am Mittwoch ein neues Polizei-Einsatztrainingszentrum (ETZ) eröffnet worden. Es handle sich um die modernste derartige Einrichtung in Europa, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Umgesetzt wurde das Projekt von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Neues Schuljahr startet wohl ohne Tests und Maskenpflicht

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) wird zwar erst am Montag die konkreten Regelungen für den Herbst bekanntgeben, aller Voraussicht nach dürfte das kommende Schuljahr für Schüler und Lehrer jedoch ohne Tests und Maskenpflicht beginnen. Im Variantenmanagementplan der Bundesregierung seien diese erst am Übergang zu bzw. bei Szenario 3 ("Ungünstiger Fall") vorgesehen, betonte das Ministerium am Mittwoch. Derzeit liefen noch letzte Abstimmungen mit dem Gesundheitsressort.

Name "Pflasterspektakel" nur für Linz

Linz - Das Linzer Pflasterspektakel, ein Straßenkunstfestival mit mehr als 100 Künstlern aus alles Welt, gilt nicht nur in seiner Art als einzigartig. Auch der Name des dreitägigen Sommerevents mit rund 200.000 Besucher ist geschützt. Weil Agenturleiter Dietmar Petermichl aber ein Kremsmünsterer und ein Mattighofener Pflasterspektakel angekündigt und organisiert hat, muss er 5.000 Euro zahlen. Die Stadt Linz drohte mit Klage, man einigte sich am Mittwoch außergerichtlich.

Frau mit Stichverletzungen im Bezirk Baden tot aufgefunden

Oberwaltersdorf - In einer Wohnung in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh eine 57-Jährige tot aufgefunden worden. Die Frau habe Stichverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Nachmittag an.

