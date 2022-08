Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Vor einem halben Jahr hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Der 24. August markiert zugleich den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes kämpferisch gegeben.

Frau mit Stichverletzungen im Bezirk Baden tot aufgefunden

Oberwaltersdorf - In einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh eine 57-Jährige tot aufgefunden worden. Die Frau habe Stichverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Nachmittag an.

Gewessler will neue Gespräche zu Gas-Lenkungsverordnung

Wien/Mellach - Nachdem die Oppositionsparteien im gestrigen Hauptausschuss der Gas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung des Energieministeriums ihre Zustimmung verweigert haben, zeigt sich Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) grundsätzlich gesprächsbereit, was etwa die Forderungen der SPÖ angeht. Man könne aber keine Verordnung beschließen, die gegen das Energielenkungsgesetz verstoßen würde, das im Mai auch mit den Stimmen der SPÖ beschlossen worden sei, heißt es aus dem Ministerium.

Europas modernstes Polizei-Einsatztrainingszentrum in Wien

Wien/St. Pölten - In Süßenbrunn im 22. Wiener Gemeindebezirk (Donaustadt) ist am Mittwoch ein neues Polizei-Einsatztrainingszentrum (ETZ) eröffnet worden. Es handle sich um die modernste derartige Einrichtung in Europa, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Umgesetzt wurde das Projekt von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

AK für festgelegten Preis für Mineralöle, Kocher zweifelt

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) will einen Preisantrag aufgrund der hohen Preise für Treibstoffe und Heizöle stellen. Sollte der hohe Preis ungerechtfertigt sein, könnte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) für die Dauer von sechs Monaten einen Preis festlegen. Dieser äußerte sich am Rande des Forum Alpbach gegenüber Journalisten skeptisch, dass die Voraussetzungen für eine Preisregelung erfüllt sind.

Rückgang bei Belag auf Covid-Normalstationen erwartet

Wien - Am Mittwoch sind österreichweit 1.113 Personen wegen einer Corona-Infektion in Krankenhausbehandlung gemeldet gewesen, das ist ein Rückgang von knapp über 13 Prozent innerhalb einer Woche. Davon wurden 74 auf Intensivstationen betreut, was einen Anstieg von 7,2 Prozent ausmacht im Wochenvergleich. Insgesamt ein Trend, der zusammen mit der "Stagnation des Infektionsgeschehens" in den kommenden Wochen anhalten wird, so die neue Prognose.

Weltweite Wetterextreme im Sommer 2022

Berlin/Austin (Texas) - Dürre in China, Hagel in Griechenland, Trockenheit in Frankreich und gewaltige Überschwemmungen in den USA - dieser Sommer brachte als Folge des Klimwandels weltweit besorgniserregende Wetterextreme mit sich. In Texas müssen sich aktuell weitere Gemeinden im Süden und Südosten der USA auf heftige Niederschläge und deren Folgen einstellen.

Marin rechtfertigt sich für private Feier

Lahti - Finnlands Regierungschefin Sanna Marin hat sich für die private Feier gerechtfertigt, von der vergangene Woche Videos öffentlich geworden waren. "Ich bin ein Mensch, und ich vermisse auch manchmal Freude, Licht und Spaß inmitten dieser dunklen Wolken", sagte die Sozialdemokratin am Mittwoch mit zitternder Stimme bei einer Veranstaltung ihrer Partei im finnischen Lahti. Vom Publikum erhielt sie dafür stehende Ovationen.

