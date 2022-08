Zahlreiche Tote bei Beschuss von ukrainischer Bahnstation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben an deren Nationalfeiertag mindestens 15 Menschen getötet worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete am Mittwoch, dass etwa 50 Menschen auf dem Bahnhof von Tschaplyne im Gebiet Dnipropetrowsk verletzt worden seien. Nach ersten - noch nicht verifizierten - Bildern aus der Region wurde ein Personenzug getroffen.

Selenskyj vor UNO: Welt braucht unsere Unabhängigkeit

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Übergabe des umkämpften AKW Saporischschja an die in Wien ansässige Internationale Atomenergiebehörde IAEA gefordert. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung des Kampfes seines Landes gegen die russische Invasion. "Heute feiert unser Land den Unabhängigkeitstag und jetzt kann jeder sehen, wie sehr die Welt von unserer Unabhängigkeit abhängig ist", so Selenskyj am Mittwoch per Video bei einer UNO-Sicherheitsratssitzung.

Ukrainer feiern Unabhängigkeitstag im Stephansdom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainerinnen und Ukrainer haben am Mittwochabend den 31. Unabhängigkeitstag der Ukraine mit einem Gottesdienst im Stephansdom in Wien begangen und für ihre kriegsgeplagte Heimat gebetet. Im Anschluss zogen laut Polizeiangaben etwa 900 Personen lautstark durch die Wiener Innenstadt - sie sangen ukrainische Lieder und skandierten jene Slogans, die seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine vor genau sechs Monaten auch immer wieder bei Demos in Wien zu hören waren.

Klimabonus wird schon im September ausgezahlt

Wien - Der Klima- und Anti-Teuerungsbonus, der pro Erwachsenem 500 Euro und pro Kind 250 Euro beträgt, wird bereits früher ausgezahlt. Nachdem die Vorarbeiten in Klimaschutzministerium und Finanzministerium schneller abgeschlossen werden konnten, wird das Geld schon im September überwiesen, hieß es am Mittwoch aus den beiden Ressorts zur APA. 300.000 zufällig ausgewählte Personen sollen die 500 Euro bereits ab morgen erhalten. Ursprünglich war die Auszahlung ab 1. Oktober geplant.

Macron zu dreitägigem Besuch in Algerien

Algier - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Algerien erwartet. Zu den Themen gehören Wirtschaftsfragen, algerische Gaslieferungen und die strategische Zusammenarbeit in Nordafrika. Frankreich bezieht heute schon Gas aus seiner ehemaligen Kolonie, will dies aber ausbauen. Außerdem geht es um die Bewältigung der gemeinsamen Kolonialvergangenheit, die im vergangenen Jahr wieder einmal zu diplomatischen Verstimmungen geführt hatte.

Totes Paar in Wohnung im Bezirk St. Pölten entdeckt

Neulengbach - In einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) sind am späten Mittwochnachmittag eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die 20- und der 22-Jährige wiesen Schnittverletzungen auf, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit. Mord und Suizid würden nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Abend an.

Tirol-Wahl: Mattle schließt Koalition mit FPÖ aus

Innsbruck - Tirols ÖVP-Obmann und Landtagswahlspitzenkandidat Anton Mattle schließt eine mögliche Koalition mit der FPÖ und deren Obmann Markus Abwerzger nun definitiv aus. Mattle bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Dort wurde Mattle zitiert, dass eine Koalition mit den Blauen "undenkbar" sei. Abwerzger sah Mattle indes mit dieser Festlegung in der eigenen Partei "nicht mehrheitsfähig", wie er der APA sagte.

Gewerkschafter gehen am 17. September auf die Straße

Wien - Die Gewerkschaften machen Druck für Maßnahmen gegen die Teuerung. Laut ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian wird es am 17. September Kundgebungen in allen Bundesländern geben. "Wir werden auf die Straße gehen, die Forderungen artikulieren, Druck machen, um sie zu realisieren", sagte er im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstag-Ausgabe).

