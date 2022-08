Zahlreiche Tote bei Beschuss von ukrainischer Bahnstation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben an deren Nationalfeiertag mindestens 22 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern des russischen Beschusses in Tschaplino in der Region Dnipropetrowsk sei ein elfjähriges Kind, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Nach seinen Angaben sind unter den Toten auch fünf Menschen, die in ihrem Wagen verbrannten.

Selenskyj vor UNO: Welt braucht unsere Unabhängigkeit

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Übergabe des umkämpften AKW Saporischschja an die in Wien ansässige Internationale Atomenergiebehörde IAEA gefordert. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung des Kampfes seines Landes gegen die russische Invasion. "Heute feiert unser Land den Unabhängigkeitstag und jetzt kann jeder sehen, wie sehr die Welt von unserer Unabhängigkeit abhängig ist", so Selenskyj am Mittwoch per Video bei einer UNO-Sicherheitsratssitzung.

Klimabonus wird schon im September ausgezahlt

Wien - Der Klima- und Anti-Teuerungsbonus, der pro Erwachsenem 500 Euro und pro Kind 250 Euro beträgt, wird bereits früher ausgezahlt. Nachdem die Vorarbeiten in Klimaschutzministerium und Finanzministerium schneller abgeschlossen werden konnten, wird das Geld schon im September überwiesen, hieß es am Mittwoch aus den beiden Ressorts zur APA. 300.000 zufällig ausgewählte Personen sollen die 500 Euro bereits ab morgen erhalten. Ursprünglich war die Auszahlung ab 1. Oktober geplant.

Polizeichef nach Massaker an Volksschule in Texas entlassen

Uvalde (Texas) - Drei Monate nach dem Amoklauf an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas gibt es personelle Konsequenzen wegen der schweren Versäumnisse bei dem Polizeieinsatz. Das verantwortliche Gremium des Schulbezirks von Uvalde entschied am Mittwochabend (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen, den Polizeichef des Schulbezirks zu entlassen, wie der Sender CNN und andere US-Medien übereinstimmend berichteten.

US-Stützpunkte in Syrien Ziel von Raketenangriffen

Deir ez-Zor (Deir al-Zor) - Zwei Stützpunkte mit US-Soldaten in Syrien sind nach US-Militärangaben Ziel von Raketenangriffen geworden. Bei den Angriffen im Nordosten des Landes seien drei US-Soldaten leicht verletzt worden, teilte das Zentralkommando der US-Armee (Centcom) am Mittwoch mit. Die US-Streitkräfte hätten mit Kampfhubschraubern reagiert und "drei Fahrzeuge und Ausrüstung, die zum Abfeuern einiger der Raketen benutzt worden, zerstört".

Macron zu dreitägigem Besuch in Algerien

Algier - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Algerien erwartet. Zu den Themen gehören Wirtschaftsfragen, algerische Gaslieferungen und die strategische Zusammenarbeit in Nordafrika. Frankreich bezieht heute schon Gas aus seiner ehemaligen Kolonie, will dies aber ausbauen. Außerdem geht es um die Bewältigung der gemeinsamen Kolonialvergangenheit, die im vergangenen Jahr wieder einmal zu diplomatischen Verstimmungen geführt hatte.

Totes Paar in Wohnung im Bezirk St. Pölten entdeckt

Neulengbach - In einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) sind am späten Mittwochnachmittag eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die 20- und der 22-Jährige wiesen Schnittverletzungen auf, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit. Mord und Suizid würden nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Abend an.

