Zahlreiche Tote bei Beschuss von ukrainischer Bahnstation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben an deren Nationalfeiertag mindestens 25 Menschen getötet worden. Unter den Opfern des russischen Beschusses in Tschaplyne in der Region Dnipropetrowsk seien zwei Kinder, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform Donnerstagfrüh. Ein Elfjähriger sei unter den Trümmern eines Hauses gestorben, ein sechsjähriges Kind beim Brand eines Autos vor dem Bahnhof ums Leben gekommen.

Verdacht auf Mord und Suizid nach Leichenfund in NÖ

Neulengbach - Nachdem in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar tot aufgefunden worden ist, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben. Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Ein 22-Jähriger soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst getötet haben. Als Tatwaffe gilt ein Paketmesser.

Bus mit Migranten rast in Bulgarien in Polizeiauto

Burgas - Ein voll besetzter Bus mit 48 illegalen Migranten ist Donnerstagfrüh in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Burgas in einen Polizeiwagen gerast. Dabei wurden zwei Beamte im Alter von 31 und 43 Jahren getötet. Die Flüchtlinge blieben unverletzt, erklärte Gesundheitsminister Assen Medschidiew. Der Fahrer des Busses ist flüchtig, gab die Staatsanwaltschaft in Burgas bekannt.

Gespräche über Pensionsanpassung starten am Nachmittag

Wien - Die Gespräche über die Anpassung der Pensionen für nächstes Jahr starten heute Nachmittag. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) empfängt dazu die Präsidenten des Seniorenrates, Ingrid Korosec vom ÖVP-Seniorenbund und Peter Kostelka vom SPÖ-Pensionistenverband. Beide Seiten versicherten im Vorfeld, dass es bei diesem ersten Gespräch einmal um den Austausch der Positionen und Argumente gehe und noch keine Einigung zu erwarten sei.

Volkstheater Wien räumt bei Kritikerumfrage ab

Berlin/Wien/Salzburg - Großer Erfolg für das Volkstheater Wien: Bei der jährlichen Kritiker-Umfrage des deutschen Fachmagazins "Theater heute" konnte die Produktion "humanistää!", die sich mit dem Werk Ernst Jandls auseinandersetzt, gleich in vier Kategorien den Sieg davontragen: Der Abend wurde als Inszenierung (Claudia Bauer) und Bühnenbild des Jahres (Patricia Talacko) gewählt, Andreas Auerbach schuf die Kostüme des Jahres, Samouil Stoyanov wurde zudem zum Schauspieler des Jahres gewählt.

Auch MFG-Kandidat hat die nötige Unterstützung für BP-Wahl

Wien - Als vierter Kandidat hat am Donnerstag MFG-Vorsitzender Michael Brunner bekannt gegeben, dass er die nötigen Unterstützungserklärungen für die Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl zusammen hat. Er werde diese am 31. August bei der Bundeswahlbehörde abliefern, so Brunner, der sich bei allen Unterstützern bedankte.

Polizeichef nach Massaker an Volksschule in Texas entlassen

Uvalde (Texas) - Drei Monate nach dem Amoklauf an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas gibt es personelle Konsequenzen wegen der schweren Versäumnisse bei dem Polizeieinsatz. Das verantwortliche Gremium des Schulbezirks von Uvalde entschied am Mittwochabend (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen, den Polizeichef des Schulbezirks zu entlassen, wie der Sender CNN und andere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red