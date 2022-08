FPÖ plakatiert "kompromisslosen" Rosenkranz

Wien - Die FPÖ hat am Donnerstag das erste Plakat für ihren Präsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz präsentiert. "Kompromisslos für Österreich" ist darauf zu lesen. Die Plakate werden ab September in ganz Österreich affichiert. Zur Anzahl der bereits eingelangten Unterstützungserklärungen gab es weiterhin keine Details. "Ich möchte warten, bis alle bei uns im Hause sind", ersuchte Rosenkranz um Verständnis.

Sechs Bewerber für die Hofburg - Auch MFG-Kandidat tritt an

Wien - Am Donnerstag hat der vierte Hofburg-Kandidat, Michael Brunner, bekannt gegeben, dass er die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen hat. Damit ist der Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl zumindest so lang wie 2016. Alexander Van der Bellen wird bei der Kandidatur für die zweite Amtszeit fünf Mitbewerber haben: Walter Rosenkranz (FPÖ), Dominik Wlazny, Tassilo Wallentin, Gerald Grosz und Michael Brunner. Schafft es Heinrich Staudinger, gibt es einen Kandidatenrekord.

Zahlreiche Tote bei Beschuss von ukrainischer Bahnstation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben an deren Nationalfeiertag mindestens 25 Menschen getötet worden. Unter den Opfern des russischen Beschusses in Tschaplyne in der Region Dnipropetrowsk seien zwei Kinder, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform Donnerstagfrüh. Ein Elfjähriger sei unter den Trümmern eines Hauses gestorben, ein sechsjähriges Kind beim Brand eines Autos vor dem Bahnhof ums Leben gekommen.

Ehemann nach Fund von Toter im Bezirk Baden festgenommen

Oberwaltersdorf - Nach der Entdeckung einer Toten Mittwochfrüh in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist der Ehemann der 57-Jährigen festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner besteht "dringender Tatverdacht". Der 64-Jährige hatte angegeben, das Opfer gefunden zu haben und war zunächst als Zeuge geführt worden. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge starb die Frau nach einer Gewalteinwirkung gegen den Kopf.

Verdacht auf Mord und Suizid im Bezirk St. Pölten

Neulengbach - Nachdem in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar tot aufgefunden worden war, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben. Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Ein 22-Jähriger soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst umgebracht haben. Die Tatwaffe, ein Paketmesser, wurde an Ort und Stelle gefunden.

US-Stützpunkte in Syrien Ziel von Raketenangriffen

Deir ez-Zor (Deir al-Zor)/Damaskus - Die US-Luftwaffe hat zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden Stellungen Iran-treuer Milizen im Osten des Bürgerkriegslandes Syrien bombardiert. Dabei seien drei Milizenkämpfer getötet worden, berichte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Auch das US-Zentralkommando sprach von zwei oder drei Toten. Die Bombardierungen waren demnach eine Reaktion auf koordinierte Raketenangriffe der Milizen auf zwei Einrichtungen der US-Armee in der Region zuvor.

Bus mit Migranten rast in Bulgarien in Polizeiauto

Burgas - Ein voll besetzter Bus mit 47 illegalen Migranten ist Donnerstagfrüh in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Burgas in einen Polizeiwagen gerast. Dabei wurden zwei Beamte im Alter von 31 und 43 Jahren getötet. Die Flüchtlinge blieben unverletzt, erklärte der bulgarische Gesundheitsminister Assen Medschidiew. Der Lenker des Busses ist flüchtig. Nach ihm sowie nach einem zweiten Mitfahrer wird gefahndet, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Gespräche über Pensionsanpassung starten am Nachmittag

Wien - Die Gespräche über die Anpassung der Pensionen für nächstes Jahr starten heute Nachmittag. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) empfängt dazu die Präsidenten des Seniorenrates, Ingrid Korosec vom ÖVP-Seniorenbund und Peter Kostelka vom SPÖ-Pensionistenverband. Beide Seiten versicherten im Vorfeld, dass es bei diesem ersten Gespräch einmal um den Austausch der Positionen und Argumente gehe und noch keine Einigung zu erwarten sei.

