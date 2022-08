Zahlreiche Tote bei Beschuss von ukrainischer Bahnstation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss auf den Bahnhof Tschalpyne in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Mittwoch, dem Nationalfeiertag, mindestens 25 Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. 31 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte am Donnerstag "den abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten". Russlands Verteidigungsministerium bestätigte den Beschuss, eine Rakete habe einen Waffentransport getroffen.

Ehemann nach Fund von Toter im Bezirk Baden festgenommen

Oberwaltersdorf - Nach der Entdeckung einer Toten Mittwochfrüh in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist der Ehemann der 57-Jährigen festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner besteht "dringender Tatverdacht". Der 64-Jährige hatte angegeben, das Opfer gefunden zu haben und war zunächst als Zeuge geführt worden. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge starb die Frau nach einer Gewalteinwirkung gegen den Kopf.

Verdacht auf Mord und Suizid im Bezirk St. Pölten

Neulengbach - Nachdem in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar tot aufgefunden worden war, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben. Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Ein 22-Jähriger soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst umgebracht haben. Die Tatwaffe, ein Paketmesser, wurde an Ort und Stelle gefunden.

FPÖ plakatiert "kompromisslosen" Rosenkranz

Wien - Die FPÖ hat am Donnerstag das erste Plakat für ihren Präsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz präsentiert. "Kompromisslos für Österreich" ist darauf zu lesen. Die Plakate werden ab September in ganz Österreich affichiert. Zur Anzahl der bereits eingelangten Unterstützungserklärungen gab es weiterhin keine Details. "Ich möchte warten, bis alle bei uns im Hause sind", ersuchte Rosenkranz um Verständnis.

Mehr Corona-Infizierte in den Spitälern und 5.169 neue Fälle

Wien - Eineinhalb Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres ist die Zahl der Corona-Infizierten in den Spitälern leicht angestiegen. Am Donnerstag mussten 13 weitere Patientinnen und Patienten stationär behandelt werden. Insgesamt 1.126 Infizierte sind in den Krankenhäusern. In den vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit 5.169 Neuinfektionen im Labor bestätigt, außerdem gab es zwölf weitere Todesopfer. Unterdessen sind bereits mehr als 3,3 Millionen Impfdosen abgelaufen.

Slowakei bestätigt Betriebserlaubnis für Mochovce

Bratislava/Wien - Die Leiterin der slowakischen Atomaufsichtsbehörde (UJD), Marta Ziakova, hat am Donnerstag die Betriebserlaubnis für den fertiggestellten dritten Block des Kernkraftwerks Mochovce in der Westslowakei bestätigt. Das teilte UJD der tschechischen Nachrichtenagentur CTK mit. Ziakova wies die Berufung der österreichischen Umweltorganisation Global 2000 gegen die im Mai 2021 gefällte Entscheidung zurück. Ihre Entscheidung ist damit endgültig, hieß es.

Zwei Festnahmen nach tödlichem Unfall in Bulgarien

Burgas - Ein voll besetzter Bus mit 47 illegalen Migranten ist Donnerstagfrüh in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Burgas in einen Polizeiwagen gerast. Dabei wurden zwei Beamte im Alter von 31 und 43 Jahren getötet. Die Flüchtlinge blieben unverletzt, erklärte der bulgarische Gesundheitsminister Assen Medschidiew. Der flüchtige Lenker des Busses sowie ein zweiter Mitfahrer wurden festgenommen, gab der Polizeichef von Burgas, Kalojan Kalojanow, bekannt.

US-Stützpunkte in Syrien Ziel von Raketenangriffen

Deir ez-Zor (Deir al-Zor)/Damaskus - Die US-Luftwaffe hat zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden Stellungen Iran-treuer Milizen im Osten des Bürgerkriegslandes Syrien bombardiert. Dabei seien drei Milizenkämpfer getötet worden, berichte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Auch das US-Zentralkommando sprach von zwei oder drei Toten. Die Bombardierungen waren demnach eine Reaktion auf koordinierte Raketenangriffe der Milizen auf zwei Einrichtungen der US-Armee in der Region zuvor.

