EU sieht in Angriff auf Bahnhof "russischen Raketenterror"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Angriff auf den Bahnhof im ukrainischen Tschaplyne mit mindestens 25 Toten am Mittwochabend hat international Entrüstung ausgelöst. Die EU verurteilte die Attacke am Donnerstag als "russischen Raketenterror". Moskau erklärte, der Angriff habe auf einen Militärzug am Bahnhof abgezielt und "mehr als 200" ukrainische Reservisten getötet.

Stromausfall in Saporischschja - Sicherheitssystem aktiv

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach einem Stromausfall in der Region sind in dem Atomkraftwerk Saporischschja in der südlichen Ukraine der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge die Sicherheitssysteme aktiviert worden. Zuvor wurden aus weiten Teilen der von russischen Truppen kontrollierten Regionen Saporischschja und Cherson Stromausfälle gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, das ukrainische Militär habe Europas größtes AKW beschossen.

Ehemann nach Fund von Toter im Bezirk Baden festgenommen

Oberwaltersdorf - Nach der Entdeckung einer Toten Mittwochfrüh in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist der Ehemann der 57-Jährigen festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner besteht "dringender Tatverdacht". Der 64-Jährige hatte angegeben, das Opfer gefunden zu haben und war zunächst als Zeuge geführt worden. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge starb die Frau nach einer Gewalteinwirkung gegen den Kopf.

Verdacht auf Mord und Suizid im Bezirk St. Pölten

Neulengbach - Nachdem in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar tot aufgefunden worden war, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben. Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Ein 22-Jähriger soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst umgebracht haben. Die Tatwaffe, ein Paketmesser, wurde an Ort und Stelle gefunden.

FPÖ plakatiert "kompromisslosen" Rosenkranz

Wien - Die FPÖ hat am Donnerstag das erste Plakat für ihren Präsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz präsentiert. "Kompromisslos für Österreich" ist darauf zu lesen. Die Plakate werden ab September in ganz Österreich affichiert. Zur Anzahl der bereits eingelangten Unterstützungserklärungen gab es weiterhin keine Details. "Ich möchte warten, bis alle bei uns im Hause sind", ersuchte Rosenkranz um Verständnis.

Europäischer Gaspreis kletterte auf mehr als 300 Euro

Frankfurt am Main/Amsterdam/Moskau - Der Gasmangel infolge des Ukraine-Krieges treibt den Gaspreis in Europa immer weiter nach oben. Er sprang nun am Donnerstag über die Marke von 300 Euro je Megawattstunde (MWh), nachdem sich der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam an den beiden Vortagen vergleichsweise stabil gehalten hatte.

Slowakei bestätigt Betriebserlaubnis für Mochovce

Bratislava/Wien - Die Leiterin der slowakischen Atomaufsichtsbehörde (UJD), Marta Ziakova, hat die Betriebserlaubnis für den fertiggestellten dritten Block des Kernkraftwerks Mochovce in der Westslowakei bestätigt. Das teilte UJD am Donnerstag mit. Ziakova wies die Berufung der österreichischen Umweltorganisation Global 2000 gegen die im Mai 2021 erteilte Betriebserlaubnis zurück. Ihre Entscheidung ist damit endgültig, hieß es. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler kritisierte den Bescheid.

Zwei Festnahmen nach tödlichem Unfall in Bulgarien

Burgas - Ein voll besetzter Bus mit 47 illegalen Migranten ist Donnerstagfrüh in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Burgas in einen Polizeiwagen gerast. Dabei wurden zwei Beamte im Alter von 31 und 43 Jahren getötet. Die Flüchtlinge blieben unverletzt, erklärte der bulgarische Gesundheitsminister Assen Medschidiew. Der flüchtige Lenker des Busses sowie ein zweiter Mitfahrer wurden festgenommen, gab der Polizeichef von Burgas, Kalojan Kalojanow, bekannt.

Wiener Börse notiert weiter im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter im Plus notiert, stärkere Gewinne im Frühhandel wurden aber wieder abgegeben. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.45 Uhr 0,48 Prozent höher bei 3.014,06 Punkten. Für Auftrieb dürften in der Früh gute Konjunkturnachrichten aus Deutschland und China gesorgt haben. Das Biotechnologie-Unternehmen Marinomed hat im 1. Halbjahr 2022 mehr Umsatz gemacht. Die Aktie hat am Donnerstag 2,3 Prozent an Wert gewonnen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red