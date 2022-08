Verkehrsunfall auf A5 im Bezirk Mistelbach fordert drei Tote

Poysdorf - Ein Verkehrsunfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach hat am späten Donnerstagabend drei Todesopfer gefordert. Nach Polizeiangaben war das Auto einer tschechischen Familie auf einen Lkw aufgefahren. Von den Pkw-Insassen starben ein Bub (1), ein Mädchen (7) und der Lenker (46). Die 39 Jahre alte Frau und Mutter wurde ebenso schwer verletzt wie eine Vierjährige.

Koalition plant mehr Geld für Grundwehrdiener

Wien - ÖVP und Grüne verhandeln derzeit über eine kräftige Erhöhung der Vergütung für Präsenz- und Zivildiener. Angestrebt wird eine Erhöhung auf das Niveau der Mindestsicherung von 978 Euro, sagt der grüne Wehrsprecher David Stögmüller in "Standard" und "Presse" am Freitag. Die ÖVP bestätigt die Verhandlungen, allerdings knüpft die Volkspartei ihre Zustimmung zu dem Paket an das grüne Okay zum mehrjährigen Budgetpfad für das Bundesheer.

Durchsuchung bei Trump: Dokument soll teils publik werden

West Palm Beach - In der juristischen Auseinandersetzung um die Durchsuchung des Anwesens von Ex-US-Präsident Donald Trump soll die Öffentlichkeit zumindest zu einem gewissen Grad Einblick bekommen, auf welcher Basis die Aktion angewiesen wurde. Ein Richter im US-Bundesstaat Florida ordnete am Donnerstag die teilweise Veröffentlichung jenes Dokuments an, auf dessen Grundlage der Durchsuchungsbefehl für Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt wurde.

Bursch bei Polizeieinsatz in Tirol durch Schuss verletzt

St. Johann in Tirol/Wörgl - In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist es Freitagfrüh im Bereich des Bahnhofes zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein verdächtiges Fahrzeug, das zuvor nach einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Wörgl (Bezirk Kufstein) über die Loferer Straße (B 178) flüchtete und verfolgt wurde, stand dort auf einem Gleis. Daraufhin kam es zu einer Schussabgabe durch Polizisten. Dabei wurde ein 14-jähriger österreichischer Verdächtiger verletzt.

AKW Saporischschja weiter vom Stromnetz getrennt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Alle sechs Reaktoren des Atomkraftwerks Saporischschja sind nach Angaben des staatlichen Kernenergiekonzerns Energoatom weiterhin vom ukrainischen Stromnetz abgeschnitten. Das größte Atomkraftwerk Europas geriet in den vergangenen Wochen mehrfach unter Beschuss. Russland und die Ukraine geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Am Donnerstag war das von russischen Truppen besetzte AKW nach ukrainischen Angaben vom Stromnetz getrennt worden.

Abtreibungsverbote in drei weiteren US-Staaten in Kraft

Washington - In den USA sind in drei weiteren Bundesstaaten strikte Abtreibungsverbote in Kraft getreten. Am Donnerstag kamen zu den zehn konservativ regierten Staaten, die seit der umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Abtreibungsrecht im Juli den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ganz oder fast vollständig eingeschränkt haben, noch Idaho, Tennessee und Texas hinzu.

Arbeiten an AKW Fukushima erneut verschoben

Tokio - Die Arbeiten zur Entfernung radioaktiver Trümmer aus der havarierten japanischen Atomanlage Fukushima sind erneut um ein Jahr verschoben worden. Der Betreiber Tepco teilte am Donnerstag mit, er benötige "zusätzliche Vorbereitungszeit" von bis zu 18 Monaten. Die Arbeiten könnten damit erst im März 2024 starten. Eigentlich sollten sie dieses Jahr beginnen und damit bereits später als der ursprüngliche Starttermin 2021.

Verurteilter Mörder in US-Bundesstaat Oklahoma hingerichtet

Washington - Im US-Bundesstaat Oklahoma ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. Der 50-jährige James Coddington wurde am Donnerstag im Gefängnis der Stadt McAlester mit einer Giftspritze getötet, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte. Die Hinrichtung verlief demnach ohne Zwischenfälle. Die Bewährungs- und Begnadigungskommission des Bundesstaats hatte zuvor empfohlen, Coddington zu begnadigen. Oklahomas Governeur Kevin Stitt lehnte das Gnadengesuch am Mittwoch aber ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red