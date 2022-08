Verkehrsunfall auf A5 im Bezirk Mistelbach fordert drei Tote

Poysdorf - Ein Verkehrsunfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach hat am späten Donnerstagabend drei Todesopfer gefordert. Nach Polizeiangaben war das Auto einer tschechischen Familie auf einen Lkw aufgefahren. Von den Pkw-Insassen starben ein Bub (1), ein Mädchen (4) und der Lenker (46). Die 39 Jahre alte Frau und Mutter wurde ebenso schwer verletzt wie eine Siebenjährige.

Tourismus erholte sich von Coronapandemie

Wien - Urlaub in Österreich ist heuer schon wieder fast so gut gebucht wie im Sommer 2019 vor der Coronapandemie. In der ersten Saisonhälfte, von Mai bis Juli, verbuchten die heimischen Beherbergungsbetriebe heuer 37 Millionen Nächtigungen - das waren um nur 4,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019 (38,8 Millionen) und spürbar mehr als im Vorjahr (25,9 Millionen), wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht.

Ukraine: AKW Saporischschja soll wieder ans Netz gehen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den Bränden am Atomkraftwerk in Saporischschja arbeitet die Ukraine daran, die Anlage wieder an das Stromnetz anzuschließen. Am Freitagfrüh war das von der russischen Armee besetzte Kraftwerk weiterhin vom ukrainischen Stromnetz abgeschnitten, wie die ukrainische Betreibergesellschaft Energoatom auf Telegram mitteilte. Die beschädigte Anschlussleitung, die für den Ausfall verantwortlich war, sei jedoch "repariert".

Länder fordern Geld für Ende der kalten Progression

Wien - Die Regierung will ab 2023 die kalte Progression abschaffen. Dieses Vorhaben kostet Milliarden Euro und bedeutet auch für die Bundesländer einen enormen Einnahmenverlust. Diese fordern nun in ihren Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren, welches heute endet, Verhandlungen mit dem Bund. Das Land Wien rechnet alleine im ersten Jahr mit einem Verlust von 140 Mio. Euro, 2026 werden es schon 600 Mio. sein; und lehnt den "gegenständlichen Gesetzesentwurf ab".

Liverpooler Polizei fasst nach Tötung von Kind Verdächtigen

Liverpool - Im Fall der Anfang der Woche in der englischen Stadt Liverpool erschossenen neunjährigen Olivia hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Ein 36-Jähriger sei wegen Mordverdachts an dem Mädchen und zweifachen versuchten Mordes festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung der Merseyside Police am Freitag. Der Zugriff durch bewaffnete Beamte habe sich am Donnerstagabend ereignet. Der Verdächtige werde nun befragt.

Wiener Kindergärten bekommen PCR-Lutschertests

Wien - Wien baut ab kommender Woche das Angebot für freiwillige Coronatests in den Kindergärten aus, wurde am Freitag im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ein Bericht von ORF Wien bestätigt. Die rund 1.600 städtischen und privaten Kindergärten erhalten PCR-Lutschertests für jene Kinder, die noch keine PCR-Gurgeltests nutzen können. Die Tests können freiwillig daheim von den Eltern durchgeführt und an einem vorgegebenen Tag im Kindergarten abgegeben werden.

31 Wölfe leben in Österreich

Wien - In Österreich sind dieses Jahr 31 Wolfsindividuen vor allem in Kärnten, Tirol und mittlerweile auch in Niederösterreich nachgewiesen worden. 225 Tiere wurden von den Wölfen nachweislich in Kärnten gerissen und 258 in Tirol. Darunter waren vor allem Schafe und Ziegen aber auch ein Rind, erklärte Albin Blaschka, Geschäftsführer des Österreichzentrums Bär Wolf Luchs. In Vorarlberg wurde ein Schaf getötet und in der Steiermark zwei. Niederösterreich meldete vier Schafsrisse.

