Verkehrsunfall auf A5 im Bezirk Mistelbach fordert drei Tote

Poysdorf - Ein Verkehrsunfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach hat am späten Donnerstagabend drei Todesopfer gefordert. Nach Polizeiangaben war das Auto einer tschechischen Familie auf einen Lkw aufgefahren. Von den Pkw-Insassen starben ein Bub (1), ein Mädchen (4) und der Lenker (46). Die 39 Jahre alte Frau und Mutter wurde ebenso schwer verletzt wie eine Siebenjährige.

Tourismus erholte sich von Coronapandemie

Wien - Urlaub in Österreich ist heuer schon wieder fast so gut gebucht wie im Sommer 2019 vor der Coronapandemie. In der ersten Saisonhälfte, von Mai bis Juli, verbuchten die heimischen Beherbergungsbetriebe heuer 37 Millionen Nächtigungen - das waren um nur 4,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019 (38,8 Millionen) und spürbar mehr als im Vorjahr (25,9 Millionen), wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht.

ÖVP-Schlappe vor VfGH in Sachen U-Ausschuss

Wien - Der Verfassungsgerichtshof hat diverse Anträge der ÖVP in Sachen U-Ausschuss ab- bzw. zurückgewiesen. Einerseits stellten die Höchstrichter fest, dass angeforderte Dokumente nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst seien, andererseits hat sich die Volkspartei in einem ihrer Ersuchen an den VfGH im Datum vertan und offenbar die Monate verwechselt. Die ÖVP zeigte sich verärgert.

WKStA fordert zigtausende Daten aus dem BKA

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will in der ÖVP-Inseratenaffäre die elektronischen Daten von Dutzenden Mitarbeitern des Bundeskanzleramts öffnen. Es sollen die E-Mail-Postfächer, Office-Dokumente (oder sonstige Co-Working-Spaces), persönlich zugeordnete Laufwerke inklusive Backups und Sicherungskopien von sämtlichen Mitarbeitern des BKA von Dezember 2017 bis Oktober 2021 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und strategischer Kommunikation sichergestellt werden.

Ukrainisches AKW Saporischschja wieder am Netz

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einer der sechs Reaktoren am Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Betreibergesellschaft wieder am ukrainischen Netz. Die Ukraine und weite Teile Europas sind nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen. Europas größtes Atomkraftwerk in Saporischschja im Südosten der Ukraine sei über mehrere Stunden vom Stromnetz getrennt gewesen, was zu einem Super-GAU hätte führen können, sagte Selenskyj.

Notstand wegen Hochwasser in Pakistan ausgerufen

Islamabad - Pakistan hat aufgrund der anhaltenden Regenfälle und daraus resultierenden Fluten den Notstand ausgerufen. Zudem hat das Land am Donnerstag um internationale Hilfe gebeten. Die Todeszahlen steigen indes weiter: Nach neuesten Zahlen der Nationalen Katastrophenbehörde haben bereits 937 Menschen ihr Leben verloren. Wie ein Sprecher der Behörde berichtete, seien 33 Millionen Menschen - 15 Prozent der Bevölkerung - aufgrund der Fluten ohne feste Bleibe.

Wiener Kindergärten bekommen PCR-Lutschertests

Wien - Wien baut ab kommender Woche das Angebot für freiwillige Coronatests in den Kindergärten aus, wurde am Freitag im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ein Bericht von ORF Wien bestätigt. Die rund 1.600 städtischen und privaten Kindergärten erhalten PCR-Lutschertests für jene Kinder, die noch keine PCR-Gurgeltests nutzen können. Die Tests können freiwillig daheim von den Eltern durchgeführt und an einem vorgegebenen Tag im Kindergarten abgegeben werden.

Wiener Börse vor Powell-Rede im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag im Plus gezeigt. Der ATX legte 0,37 Prozent auf 3.000,67 Einheiten zu. Mit Spannung wird die im Handelsverlauf noch anstehende Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole erwartet. Marktteilnehmer erwarten sich davon Hinweise auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der Fed. In Wien legten Bankaktien zu. Raiffeisen Bank International stiegen 1,7 %. BAWAG gewannen ein Prozent.

