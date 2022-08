WKStA fordert zigtausende Daten aus dem BKA

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will in der ÖVP-Inseratenaffäre die elektronischen Daten von Dutzenden Mitarbeitern des Bundeskanzleramts öffnen. Es sollen die E-Mail-Postfächer, Office-Dokumente (oder sonstige Co-Working-Spaces), persönlich zugeordnete Laufwerke inklusive Backups und Sicherungskopien von sämtlichen Mitarbeitern des BKA von Dezember 2017 bis Oktober 2021 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und strategischer Kommunikation sichergestellt werden.

ÖVP-Schlappe vor VfGH in Sachen U-Ausschuss

Wien - Der Verfassungsgerichtshof hat diverse Anträge der ÖVP in Sachen U-Ausschuss ab- bzw. zurückgewiesen. Einerseits stellten die Höchstrichter fest, dass angeforderte Dokumente nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst seien, andererseits hat sich die Volkspartei in einem ihrer Ersuchen an den VfGH im Datum vertan und offenbar die Monate verwechselt. Die ÖVP zeigte sich verärgert.

Bursch bei Polizeieinsatz in Tirol durch Schuss verletzt

St. Johann in Tirol/Wörgl - In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist es Freitagfrüh im Bereich des Bahnhofes zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein verdächtiges Fahrzeug, das zuvor im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Wörgl (Bezirk Kufstein) flüchtete und verfolgt wurde, stand dort auf einem Gleis und bewegte sich langsam fort. Daraufhin kam es zu neun Schussabgaben durch zwei Polizisten auf das Heck des Kastenwagens. Dabei wurde ein 14-jähriger österreichischer Verdächtiger verletzt.

Experten: Russland fackelt große Mengen an Gas ab

Moskau - Russland fackelt Experten zufolge angesichts voller Lager und stark verringerter Lieferungen in die EU große Mengen an Erdgas ab. Nahe der finnischen Grenze sei eine riesige orangefarbene Flamme zu sehen, sagten Wissenschafter und Analysten am Freitag. Das norwegische Energieberatungsunternehmen Rystad bezeichnet dies als Umweltkatastrophe.

Gebeine von österreichischen Soldaten im Trentino entdeckt

Trient - Ein Massengrab mit den Leichen von zwölf österreichischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg ist oberhalb des Tonale-Passes im Trentino entdeckt worden. Neben den Skelettresten wurden auch Teile der persönlichen Ausrüstung der Soldaten gefunden, darunter Steigeisen, Stiefel, Gasmaskengehäuse, Werkzeuge und andere Gegenstände, wie lokale Medien berichteten.

Streit um die Bergung verunglückter Bergleute in Mexiko

Mexiko-Stadt - Mehr als drei Wochen nach einem Grubenunglück in Mexiko ist ein Streit um die Bergungsarbeiten ausgebrochen. Angehörige der zehn Verschütteten haben den Plan abgelehnt. Die Aktion würde nach Angaben der Familien bis zu elf Monate dauern. "Sie sind damit nicht einverstanden", sagte am Freitag Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador. Die Gespräche mit den Angehörigen sollen fortgesetzt werden. Experten würden zudem nach einer weniger zeitaufwendigen Lösung suchen.

Ökonom: Energiepreise sinken nicht wieder auf Normalniveau

Berlin - Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfragen (DIW), Marcel Fratzscher, rechnet auch langfristig mit hohen Preisen. "Die Energiepreise werden nie wieder auf das Vorkrisenniveau zurückgehen", sagte Fratzscher im deutschen TV-Sender SWR. Für die nächsten fünf bis sieben Jahre seien als Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine eher noch höhere Energiekosten zu erwarten.

Wiener Börse schließt nach Powell-Rede schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag schwächer geschlossen. Der ATX hatte sich über weite Strecken im Plus gezeigt, nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell ging es aber stetig bergab. Der Leitindex schloss 1,33 % tiefer auf 2.949,73 Zählern. Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die Inflation weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Im September könnte ein erneut "außergewöhnlich großer" Zinsschritt notwendig werden. In Wien gaben Versorger- und Bankaktien nach.

