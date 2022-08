Neue Details zu Ermittlungen gegen Trump veröffentlicht

Washington - Die Durchsuchung des Anwesens von Donald Trump in Florida machte weltweit Schlagzeilen - jetzt offenbart die teilweise Veröffentlichung eines Ermittlungsdokuments neue Details zu den Vorwürfen gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Das Justizministerium in Washington machte am Freitag auf richterliche Anordnung das Dokument publik, auf dessen Grundlage die Durchsuchung in Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt wurde.

WKStA fordert zigtausende Daten aus dem BKA

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will in der ÖVP-Inseratenaffäre die elektronischen Daten von Dutzenden Mitarbeitern des Bundeskanzleramts öffnen. Es sollen die E-Mail-Postfächer, Office-Dokumente (oder sonstige Co-Working-Spaces), persönlich zugeordnete Laufwerke inklusive Backups und Sicherungskopien von sämtlichen Mitarbeitern des BKA von Dezember 2017 bis Oktober 2021 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und strategischer Kommunikation sichergestellt werden.

Mahrer warnt vor Pleitewelle - Fordert mehr Firmen-Hilfen

Wien - Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer (ÖVP) warnt angesichts der extremen Energiekosten vor einer drohenden Pleitewelle in Österreich - sollten Betriebe nicht stärker entlastet werden. Die Energiekosten explodieren schließlich auch für Kleinbetriebe. "Fakt ist, es braucht auch für die Betriebe eine finanzielle Unterstützung. Die können einfach diese Energiekosten nicht mehr tragen", sagte Mahrer in der ORF-"ZiB1" am Freitagabend. Es drohe eine Pleitewelle.

Ukrainisches AKW Saporischschja wieder am Netz

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zwei der sechs Reaktoren am Atomkraftwerk Saporischschja sind nach Angaben der Betreibergesellschaft wieder am ukrainischen Netz. Die Ukraine und weite Teile Europas sind nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen. Europas größtes Atomkraftwerk in Saporischschja im Südosten der Ukraine sei über mehrere Stunden vom Stromnetz getrennt gewesen, was zu einem Super-GAU hätte führen können, sagte Selenskyj.

US-Regierung verurteilt neue Abtreibungsverbote

Washington - Die US-Regierung hat die neu in Kraft getretenen Abtreibungsverbote in den Bundesstaaten Idaho, Oklahoma, Tennessee und Texas scharf verurteilt. "Der heutige Tag markiert den jüngsten Angriff auf die Grundrechte der Amerikaner", erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag. Sie appellierte mit Blick auf die Kongress-Zwischenwahlen im November an die US-Amerikaner, "sich Gehör zu verschaffen".

Papst Franziskus ernennt 20 neue Kardinäle

Vatikanstadt - Papst Franziskus will an diesem Samstag im Vatikan 20 neue Kardinäle ernennen. Die Zeremonie beginnt am Nachmittag (16.00 Uhr) im Petersdom. 16 der neuen Würdenträger mit den purpurroten Kappen sind nicht älter als 80 Jahre. Deshalb könnten sie in einem möglichen Konklave, in dem für die katholische Kirche ein neuer Papst gewählt wird, mitstimmen. Die übrigen werden gewissermaßen wegen ihrer Verdienste in das Kollegium aufgenommen.

Moderna klagt Biontech/Pfizer

Cambridge (Massachusetts) - Das US-Biotechunternehmen Moderna verklagt den Mainzer Corona-Impfstoff-Hersteller BioNTech und dessen amerikanischen Partner Pfizer wegen Patentverletzung. BioNTech und Pfizer hätten bei der Entwicklung ihres Impfstoffs Technologien kopiert, die Moderna Jahre vor der Pandemie entwickelt habe, teilte der Konzern am Freitag mit. Moderna habe Klage bei einem Bundesbezirksgericht in Massachusetts sowie beim Landgericht Düsseldorf eingereicht und fordere Schadenersatz.

Streiks: Flüge in Portugal und Spanien gestrichen

Lissabon - Reisende auf der Iberischen Halbinsel sind erneut mit Flugausfällen konfrontiert. Wegen eines bis Sonntag angesetzten Streiks des Bodenpersonals wurden an den portugiesischen Flughäfen Lissabon und Porto fast 150 für Freitag und Samstag geplante Flüge gestrichen, wie der portugiesische Flughafenbetreiber ANA mitteilte. Am stärksten von dem Streik betroffen war Easyjet mit fast 100 gestrichenen Flügen.

