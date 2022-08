Moskau "unter Bedingungen" zu Gesprächen mit Ukraine bereit

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew sieht Russlands Regierung "unter bestimmten Bedingungen" zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit. Das erklärte Medwedew laut russischen Nachrichtenagenturen im französischen Fernsehsender LCI, ohne konkrete Details zu nennen. Russland werde seine "militärische Spezialoperation" aber fortsetzen, bis es seine Ziele erreicht habe, bekräftigte der aktuelle Vize-Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats.

Trump will Überprüfung beschlagnahmter Dokumente blockieren

Washington/Palm Beach (Florida) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am späten Freitagabend einen "ergänzenden" Antrag vor Gericht eingereicht. Darin fordert er das Gericht auf, die Regierung an der Überprüfung der in Mar-a-Lago beschlagnahmten Dokumente zu hindern, bis eine dritte Partei, ein sogenannter "Special Master", ernannt werden kann. Dieser soll die Untersuchung der Dokumente unabhängig überwachen. Zudem sei die Erklärung, die der Durchsuchung zugrunde lag, nicht aussagekräftig genug.

Zahlreiche Einsätze nach Unwetter in Vorarlberg

Bregenz - Nach dem Rekordregen am vergangenen Wochenende hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag mehreren Vorarlberger Feuerwehren neuerlich eine schlaflose Nacht beschert. Die teils starken Niederschläge führten zu 93 Einsätzen in der Nacht, hieß es seitens der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) Samstag früh.

Erste drei Leonardo-Piloten beim Bundesheer

Wien - Die ersten drei Piloten für die neuen Bundesheer-Hubschrauber des Typ Leonardo AW-169 sind fertig ausgebildet und haben ihren Dienst in Österreich wieder aufgenommen. Die zweieinhalb Monate lange Ausbildung fand in Italien statt. Diese Woche sind vier weitere Piloten zur Ausbildung ins Nachbarland, wo die Hubschrauber hergestellt werden, gereist, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Sommerinterview mit der APA.

Papst Franziskus ernennt 20 neue Kardinäle

Vatikanstadt - Papst Franziskus will an diesem Samstag im Vatikan 20 neue Kardinäle ernennen. Die Zeremonie beginnt am Nachmittag (16.00 Uhr) im Petersdom. 16 der neuen Würdenträger mit den purpurroten Kappen sind nicht älter als 80 Jahre. Deshalb könnten sie in einem möglichen Konklave, in dem für die katholische Kirche ein neuer Papst gewählt wird, mitstimmen. Die übrigen werden gewissermaßen wegen ihrer Verdienste in das Kollegium aufgenommen.

UN-Atomwaffenkonferenz: Russland blockiert Abschlussdokument

New York - Wegen einer Blockade Russlands ist die 10. UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. "Zu meinem tiefen Bedauern war diese Konferenz nicht in der Lage, zu einer Übereinkunft zu gelangen", sagte der Vorsitzende, Gustavo Zlauvinen, am Freitag (Ortszeit) in New York. Bei der vierwöchigen Konferenz wollten einige Staaten und Nichtregierungsorganisationen weltweit verbindliche Fristen zum Atomwaffenabbau erreichen.

43 verschleppte Studenten in Mexiko: Militär beschuldigt

Mexiko-Stadt/Innsbruck - Im Fall der 43 jüngst für tot erklärten Studenten in Mexiko ist ein hochrangiger Militär direkt beschuldigt worden. Der damalige Kommandant des 27. Infanterie-Bataillons im Bundesstaat Guerrero habe 2014 die Ermordung von sechs der jungen Männer angeordnet, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Alejandro Encinas, am Freitag (Ortszeit). Sterblichen Überreste einiger Opfer waren in den vergangenen Jahren von Gerichtsmedizinern in Innsbruck untersucht worden.

Gute steirische Apfelernte mit rund 148.000 Tonnen erwartet

Graz - Trockenheit und Hitze der vergangenen Wochen haben den Obstbäuerinnen und -bauern, aber vor allem ihren Früchten, zugesetzt. Beim steirischen Apfel erwartet Obstbaureferent Herbert Muster von der Landwirtschaftskammer Steiermark allerdings eine "gute Durchschnittsernte" mit rund 148.000 Tonnen. Die Niederschläge der vergangenen Tage sowie die gesunkenen Temperaturen hätten für Entspannung gesorgt. Die kommenden Wochen dürften dem Kernobst passen, sagte er im APA-Gespräch.

