Trump will Überprüfung beschlagnahmter Dokumente blockieren

Washington/Palm Beach (Florida) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am späten Freitagabend einen "ergänzenden" Antrag vor Gericht eingereicht. Darin fordert er das Gericht auf, die Regierung an der Überprüfung der in Mar-a-Lago beschlagnahmten Dokumente zu hindern, bis eine dritte Partei, ein sogenannter "Special Master", ernannt werden kann. Dieser soll die Untersuchung der Dokumente unabhängig überwachen. Zudem sei die Erklärung, die der Durchsuchung zugrunde lag, nicht aussagekräftig genug.

Sobotka tritt Zweifel an Russland-Sanktionen entgegen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kritisiert im "profil"-Interview Zweifel an den EU-Sanktionen gegen Russland, wie sie auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) äußerte. "Jeder, der von dieser europäischen Einigkeit abweicht, folgt letztlich dem russischen Narrativ. Die Sanktionen zeigen Wirkung in Russland. Wer das Gegenteil behauptet, spielt das Spiel von Putin", erklärte er im "profil"-Interview.

Deutsche Volkswirte zeichnen düsteres Bild: "Es kommt dicke"

Nürnberg - Unternehmen und Verbraucher in Deutschland gehen nach Einschätzung von Volkswirten führender Wirtschaftseinrichtungen schweren Zeiten entgegen. "Mit Blick auf die vielen Unsicherheiten - ich denke, wir haben einen harten Winter vor uns", sagte die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Katharina Utermöhl von der Allianz beschrieb die Situation noch drastischer: "Wir gehen fest von einer Rezession aus."

UN-Atomwaffenkonferenz: Russland blockiert Abschlussdokument

New York - Wegen einer Blockade Russlands ist die 10. UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. "Zu meinem tiefen Bedauern war diese Konferenz nicht in der Lage, zu einer Übereinkunft zu gelangen", sagte der Vorsitzende, Gustavo Zlauvinen, am Freitag (Ortszeit) in New York. Bei der vierwöchigen Konferenz wollten einige Staaten und Nichtregierungsorganisationen weltweit verbindliche Fristen zum Atomwaffenabbau erreichen.

Erste drei Leonardo-Piloten beim Bundesheer

Wien - Die ersten drei Piloten für die neuen Bundesheer-Hubschrauber des Typ Leonardo AW-169 sind fertig ausgebildet und haben ihren Dienst in Österreich wieder aufgenommen. Die zweieinhalb Monate lange Ausbildung fand in Italien statt. Diese Woche sind vier weitere Piloten zur Ausbildung ins Nachbarland, wo die Hubschrauber hergestellt werden, gereist, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Sommerinterview mit der APA.

Papst Franziskus ernennt 20 neue Kardinäle

Vatikanstadt - Papst Franziskus will an diesem Samstag im Vatikan 20 neue Kardinäle ernennen. Die Zeremonie beginnt am Nachmittag (16.00 Uhr) im Petersdom. 16 der neuen Würdenträger mit den purpurroten Kappen sind nicht älter als 80 Jahre. Deshalb könnten sie in einem möglichen Konklave, in dem für die katholische Kirche ein neuer Papst gewählt wird, mitstimmen. Die übrigen werden gewissermaßen wegen ihrer Verdienste in das Kollegium aufgenommen.

Zahlreiche Einsätze nach Unwetter in Vorarlberg

Bregenz - Nach dem Rekordregen am vergangenen Wochenende hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag mehreren Vorarlberger Feuerwehren neuerlich eine schlaflose Nacht beschert. Die teils starken Niederschläge führten zu 93 Einsätzen in der Nacht, hieß es seitens der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) Samstag früh.

Weitere Festnahme nach Tötung von Neunjähriger in Liverpool

Liverpool - Nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in Liverpool hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige stehe unter Verdacht des Mordes und des zweifachen versuchten Mordes, teilte die Polizei am Freitagabend in der nordenglischen Stadt mit. Er werde nun verhört. Zuvor hatte die Polizei bereits einen 36-Jährigen wegen desselben Tatverdachts festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red