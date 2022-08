Ukrainisches AKW Saporischschja wieder am Netz

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zwei der sechs Reaktoren am Atomkraftwerk Saporischschja sind wieder am ukrainischen Netz. In dem Atomkraftwerk besteht nach Angaben des Betreibers allerdings das Risiko des Austritts von Radioaktivität. Die Anlage sei erneut "mehrmals" beschossen worden, teilte Energoatom am Samstag mit. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj sind die Ukraine und weite Teile Europas nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen.

Sobotka tritt Zweifel an Russland-Sanktionen entgegen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kritisiert im "profil"-Interview Zweifel an den EU-Sanktionen gegen Russland, wie sie auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) äußerte. "Jeder, der von dieser europäischen Einigkeit abweicht, folgt letztlich dem russischen Narrativ. Die Sanktionen zeigen Wirkung in Russland. Wer das Gegenteil behauptet, spielt das Spiel von Putin", erklärte er im "profil"-Interview.

UN-Atomwaffenkonferenz: Russland blockiert Abschlussdokument

New York - Wegen einer Blockade Russlands ist die 10. UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. "Zu meinem tiefen Bedauern war diese Konferenz nicht in der Lage, zu einer Übereinkunft zu gelangen", sagte der Vorsitzende, Gustavo Zlauvinen, am Freitag (Ortszeit) in New York. Bei der vierwöchigen Konferenz wollten einige Staaten und Nichtregierungsorganisationen weltweit verbindliche Fristen zum Atomwaffenabbau erreichen.

Schüsse in Tirol - LKA Kärnten übernahm Ermittlungen

Innsbruck - Nach den Polizeischüssen auf mehrere Jugendliche in Tirol hat ein Team des Landeskriminalamts Kärnten die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese sollen klären, ob der Schusswaffengebrauch der Tiroler Beamten gerechtfertigt war. Bei der Landespolizeidirektion Kärnten hieß es am Samstag zur APA, die Ermittler des LKA seien bereits an Ort und Stelle. Sie seien schon am Freitag nach Tirol abgereist, um dort die Untersuchungen aufzunehmen.

Weitere Festnahme nach Tötung von Neunjähriger in Liverpool

Liverpool - Nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in Liverpool hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige stehe unter Verdacht des Mordes und des zweifachen versuchten Mordes, teilte die Polizei am Freitagabend in der nordenglischen Stadt mit. Er werde nun verhört. Zuvor hatte die Polizei bereits einen 36-Jährigen wegen desselben Tatverdachts festgenommen.

Deutsche Volkswirte zeichnen düsteres Bild: "Es kommt dicke"

Nürnberg - Unternehmen und Verbraucher in Deutschland gehen nach Einschätzung von Volkswirten führender Wirtschaftseinrichtungen schweren Zeiten entgegen. "Mit Blick auf die vielen Unsicherheiten - ich denke, wir haben einen harten Winter vor uns", sagte die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Katharina Utermöhl von der Allianz beschrieb die Situation noch drastischer: "Wir gehen fest von einer Rezession aus."

Kunststaatssekretariat denkt über Bundeskulturholding nach

Wien - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) denkt einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" zufolge über eine Bundeskulturholding nach. Diese "Superkulturholding" ("Standard") soll neben den Bundestheatern auch die Bundesmuseen samt Nationalbibliothek umfassen. Im Staatssekretariat wollte man am Samstag auf Anfrage der APA den Bericht nicht kommentieren, dem "Standard" sagte man, alles sei noch im Stadium der Planungsphase.

5.121 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die am Samstag gemeldeten 5.121 Corona-Neuinfektionen liegen leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.890). In Österreich gab es damit 70.028 aktive Fälle, um 587 mehr als am Tag zuvor. Stabil waren die Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1.079 Personen (minus 6), 76 auf Intensivstationen (minus 4).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red