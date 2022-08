Streit zwischen Serbien und Kosovo um Einreisegeln beigelegt

Brüssel - Serbien und der Kosovo haben ihren Streit über die gegenseitigen Einreiseregeln beigelegt. "Wir haben einen Deal", verkündete EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Im Rahmen des EU-geführten Dialogs habe Serbien zugestimmt, Einreise- und Ausreisedokumente für Inhaber eines kosovarischen Personalausweises abzuschaffen, im Gegenzug habe der Kosovo zugestimmt, dasselbe für Personen mit serbischen Dokumenten zu tun.

Papst Franziskus ernannte 20 neue Kardinäle

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Samstag 20 Geistliche in den Kardinalsstand erhoben. Die neuen Kardinäle knieten vor dem Papst nieder, der das Birett und den Kardinalsring überreichte und jedem von ihnen eine Kirche in Rom zuwies. Der Ritus wurde mit dem Glaubensbekenntnis der Kardinäle und dem Eid der Treue und des Gehorsams gegenüber Papst Franziskus und seinen Nachfolgern fortgesetzt.

Liverpool: Verdächtige nach Tod Neunjähriger auf freiem Fuß

Liverpool - Nach dem Tod einer Neunjährigen in Liverpool hat die Polizei zwei Verdächtige wieder freigelassen. Die Männer im Alter von 33 und 36 Jahren seien gegen Kaution auf freien Fuß gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Allerdings sei der 36-Jährige wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen dennoch in Haft genommen worden.

Doskozil will Strompreisdeckel auch für Unternehmen

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) forderte Samstag eine Ausweitung des von der Bundesregierung geplanten Strompreisdeckels auf Wirtschaftsbetriebe. "Es hat am Schluss niemand etwas davon, wenn er sich Strom und Gas wieder leisten kann, aber der Job weg ist, weil das Unternehmen wegen der Energiekosten in den Konkurs schlittert", mahnte Doskozil in einer Aussendung. Die Wirtschaftskammer bekräftigte am Samstag die Forderung nach Unterstützung für Betriebe.

Sobotka tritt Zweifel an Russland-Sanktionen entgegen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kritisiert im "profil"-Interview Zweifel an den EU-Sanktionen gegen Russland, wie sie auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) äußerte. "Jeder, der von dieser europäischen Einigkeit abweicht, folgt letztlich dem russischen Narrativ. Die Sanktionen zeigen Wirkung in Russland. Wer das Gegenteil behauptet, spielt das Spiel von Putin", erklärte er im "profil"-Interview.

Pakistan evakuierte Tausende wegen Überschwemmungen

Islamabad - Wegen der Gefahr durch Überschwemmungen haben die Behörden in Pakistan die Evakuierung Tausender angeordnet. Anfangs hätten sich einige Menschen geweigert, ihre Häuser zu verlassen, sagte Bilal Faisi vom Rettungsdienst Rescue 1122 am Samstag. Als der Wasserstand gestiegen sei, hätten sie jedoch eingewilligt. Seit Jahresbeginn sind in Pakistan bereits fast 1.000 Menschen durch die Monsunregen und ihre Folgen gestorben.

5.121 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die am Samstag gemeldeten 5.121 Corona-Neuinfektionen liegen leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.890). In Österreich gab es damit 70.028 aktive Fälle, um 587 mehr als am Tag zuvor. Stabil waren die Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1.079 Personen (minus 6), 76 auf Intensivstationen (minus 4).

Kunststaatssekretariat denkt über Bundeskulturholding nach

Wien - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) denkt einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" zufolge über eine Bundeskulturholding nach. Diese "Superkulturholding" ("Standard") soll neben den Bundestheatern auch die Bundesmuseen samt Nationalbibliothek umfassen. Im Staatssekretariat wollte man am Samstag auf Anfrage der APA den Bericht nicht kommentieren, dem "Standard" sagte man, alles sei noch im Stadium der Planungsphase.

