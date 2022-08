AK und ÖGB legen Modell zur Besteuerung von Übergewinnen vor

Wien - Energiekonzerne freuen sich derzeit über beträchtliche Gewinne infolge des Ukraine-Krieges, während die hohen Energiepreise für die Bevölkerung eine Belastung sind. Die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) legen nun ein Modell zur Besteuerung der Übergewinne im Energiesektor vor. Insgesamt sollen dabei 1,5 bis 2,2 Mrd. Euro pro Jahr zur Finanzierung von Anti-Teuerungsmaßnahmen winken. Für Investitionen in erneuerbare Energieträger gibt es Abzugsmöglichkeiten.

Keine Wahlempfehlung von Heereschefin für Oberbefehlshaber

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat im Bereich des Bundesheeres eine gutes Einvernehmen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser sei ein "Kämpfer für das Budget" und inhaltliche Abstimmungen funktionieren ausgezeichnet, sagte Tanner im APA-Sommerinterview. Eine Wahlempfehlung für Van der Bellen, der der Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist, will sie allerdings nicht abgeben.

Tote bei schweren Kämpfen in Libyens Hauptstadt Tripolis

Tripolis - In Libyens Hauptstadt Tripolis ist der Konflikt zwischen zwei rivalisierenden politischen Gruppen in die schwersten Kämpfen seit zwei Jahren umgeschlagen. Laut dem Gesundheitsministerium wurden dabei am Samstag mehr als 20 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. In Libyen ringen der in Tripolis residierende Ministerpräsident Abdulhamid al-Dbeibah und der vom Parlament zum Regierungschef ernannte Fathi Bashagha um die Macht.

Causa Trump: Richterin will Sonderbeauftragten einsetzen

Washington/Florida - Eine Richterin im US-Bundesstaat Florida hat angekündigt, möglicherweise einen Sonderbeauftragten zur Überprüfung der FBI-Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump einzusetzen. Das teilte Richterin Aileen Cannon am Samstag (Ortszeit) mit. Zuvor hatte das Magazin "Politico" berichtet, dass die geheimen Dokumente, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach dem Ende seiner Amtszeit mitgenommen hatte, nun von den US-Geheimdiensten ausgewertet werden.

US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Taiwan

Taipeh/Peking - Zwei US-Kriegsschiffe haben am Sonntag die Straße von Taiwan durchquert. Wie die 7. Flotte der US-Marine auf Twitter mitteilte, demonstriere die Operation der Lenkwaffenkreuzer USS Antietam und der USS Chancellorsville "das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indopazifik". Es ist das erste Mal seit dem Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dass die US-Streitkräfte Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße entsenden.

Migration - Rekordzahl von Landungen auf Lampedusa

Rom - Die süditalienische Insel Lampedusa zwischen Sizilien und Tunesien ist erneut mit einer starken Migrationsbewegung konfrontiert. Innerhalb von 24 Stunden erreichten seit Samstag 46 Boote mit insgesamt 1.000 Menschen an Bord die Insel, wie die Behörden mitteilten. Noch nie hatten an einem Tag so viele Migrantenboote Lampedusa erreicht. Die Flüchtlinge, großteils aus Tunesien. wurden im Hotspot der Insel untergebracht, in dem es Platz für maximal 250 Menschen gibt.

Krawalle nach Vorwürfen gegen Argentiniens Vize-Präsidentin

Buenos Aires - Nach schweren Vorwürfen gegen die argentinische Vize-Präsidentin Cristina Fern�ndez de Kirchner in einem Korruptionsverfahren haben einander Polizisten und Anhänger vor der Wohnung der ehemaligen Staatschefin (2007-2015) gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Gefolgsleute der linken Politikerin stießen am Samstag in der Hauptstadt Buenos Aires Straßensperren um, wie im Fernsehen zu sehen war. Die Beamten setzten daraufhin Wasserwerfer und Tränengas ein.

Personalnot in Wiens Spitälern - FPÖ will Sonder-Gemeinderat

Wien - Der Wiener Gemeinderat muss sich demnächst mit dem Personalmangel in den Krankenhäusern auseinandersetzen. Denn die FPÖ beantragt eine Sondersitzung zu den "Gefährdungsanzeigen" in Gemeindespitälern. Mittlerweile wurde eine solche auch für die Klinik Ottakring (Wilhelminenspital) bekannt. Geht es nach der FPÖ wird zudem über einen Misstrauensantrag gegen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) abgestimmt. Dafür bräuchte sie aber auch ÖVP oder Grüne.

