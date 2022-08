Bub starb in Tiroler Ache, Vater zuvor ausgeraubt

St. Johann in Tirol - Ein sechsjähriger Bub ist Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden. Der geistig beeinträchtigte Kind aus dem Bezirk Kitzbühel dürfte selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und in die Ache gestürzt sein, nachdem sein 37-jähriger deutscher Vater zuvor von einem Unbekannten ausgeraubt und bewusstlos geschlagen worden war.

Papst besucht zerstörten Dom in L'Aquila

Vatikanstadt - Papst Franziskus ist am Sonntag per Hubschrauber zu einem Kurzbesuch in die italienische Stadt L'Aquila geflogen. Tausende begrüßten ihn auf dem Domplatz der 2009 von einem schweren Erdbeben zerstörten Hauptstadt der Region Abruzzen. Franziskus besichtigte den Dom mit Schutzhelm und wegen seiner Knieprobleme im Rollstuhl. Der Dom ist seit dem Erdbeben mit 309 Todesopfern nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich.

US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Taiwan

Washington/Taipeh/Peking - Inmitten der anhaltenden Spannungen um Taiwan haben zwei US-Kriegsschiffe am Sonntag die Straße von Taiwan durchquert. Damit sei "das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indopazifik unterstrichen" worden, erklärte die US-Marine. Es war das erste Mal seit tagelangen chinesischen Militärmanövern von historisch beispiellosem Ausmaß in den Gewässern um Taiwan, dass US-Kriegsschiffe durch die Meerenge zwischen Festland-China und der Insel fuhren.

Regierung berät mit Experten über Energie-Versorgung

Wien - Angesichts des neuerlichen drastischen Anstiegs der Energiepreise berät sich die Regierung Sonntagabend mit Vertretern der E-Wirtschaft. Ins Bundeskanzleramt geladen sind Verbund-Chef Michael Strugl, E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch, Wien Energie-Chef Michael Strebl, wurde der APA im Kanzleramt am Sonntag ein Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigt.

Polizeischüsse: Anwalt sieht "unangemessenes Überschreiten"

St. Johann in Tirol/Innsbruck - Nach den Polizeischüssen auf einen Kastenwagen mit drei Jugendlichen in St. Johann in Tirol am Freitag hat sich der Anwalt des verletzten 14-Jährigen, Gernot Winkler, mit scharfer Kritik an den Beamten zu Wort gemeldet. Er sprach gegenüber der APA von einem "unangemessenen Überschreiten verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt". Der Jugendliche habe zudem angegeben, dass auch noch ein Schuss auf ihn abgegeben wurde, als er das Auto schon verlassen hatte.

Mindestens 32 Tote und 160 Verletzte bei Gefechten in Libyen

Tripolis - Bei erneuten Gefechten im Bürgerkriegsland Libyen sind mindestens 32 Menschen getötet und etwa 160 weitere verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Seit Freitag kam es in der Hauptstadt Tripolis zu Kämpfen zwischen Milizen, die mit den beiden um die Macht ringenden Regierungen verbündet sind. Videos zeigten beschädigte Autos und Gebäude. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte tiefe Besorgnis.

Migration - Rekordzahl von Landungen auf Lampedusa

Rom - Die süditalienische Insel Lampedusa zwischen Sizilien und Tunesien ist erneut mit einer starken Migrationsbewegung konfrontiert. Innerhalb von 24 Stunden erreichten seit Samstag 46 Boote mit insgesamt 1.000 Menschen an Bord die Insel, wie die Behörden mitteilten. Noch nie hatten an einem Tag so viele Migrantenboote Lampedusa erreicht. Die Flüchtlinge, großteils aus Tunesien, wurden im "Hotspot" der Insel untergebracht, in dem es Platz für maximal 250 Menschen gibt.

Leichter Rückgang bei Corona-Spitalszahlen

Wien - Die Corona-Zahlen am Sonntag zeigen einen leichten Rückgang bei den Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1.062 Personen (minus 17), wovon 74 (minus 2) auf Intensivstationen betreut werden. 3.831 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.761). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 369,2. Mit Sonntag gab es in Österreich 69.351 aktive Fälle, um 677 weniger als am Tag zuvor.

