Nehammer fordert europäischen Strompreisdeckel

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fordert angesichts der stark steigenden Energiepreise einen europäischen Strompreisdeckel. "Wir müssen diesen Irrsinn, der sich derzeit auf den Energiemärkten abspielt, endlich stoppen. Und das geht nur durch eine europäische Lösung", sagte Nehammer am Sonntag. Angesichts der Rekordpreise für Energie berät sich die Regierung Sonntagabend mit Vertretern der heimischen E-Wirtschaft.

Bub starb in Tiroler Ache, Vater zuvor ausgeraubt

St. Johann in Tirol - Ein sechsjähriger Bub ist Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden. Der geistig beeinträchtigte Kind aus dem Bezirk Kitzbühel dürfte selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und in die Ache gestürzt sein, nachdem sein 37-jähriger deutscher Vater zuvor von einem Unbekannten ausgeraubt und bewusstlos geschlagen worden war.

AK und ÖGB legen Modell zur Besteuerung von Übergewinnen vor

Wien - Energiekonzerne freuen sich derzeit über beträchtliche Gewinne infolge des Ukraine-Krieges, während die hohen Energiepreise für die Bevölkerung eine Belastung sind. Die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) legen nun ein Modell zur Besteuerung der Übergewinne im Energiesektor vor. Insgesamt sollen dabei 1,5 bis 2,2 Mrd. Euro pro Jahr zur Finanzierung von Anti-Teuerungsmaßnahmen winken. Für Investitionen in erneuerbare Energieträger gibt es Abzugsmöglichkeiten.

Migration - Rekordzahl von Landungen auf Lampedusa

Rom - Die süditalienische Insel Lampedusa zwischen Sizilien und Tunesien ist erneut mit einer starken Migrationsbewegung konfrontiert. Innerhalb von 24 Stunden erreichten seit Samstag 46 Boote mit insgesamt 1.000 Menschen an Bord die Insel, wie die Behörden mitteilten. Noch nie hatten an einem Tag so viele Migrantenboote Lampedusa erreicht. Die Flüchtlinge, großteils aus Tunesien, wurden im "Hotspot" der Insel untergebracht, in dem es Platz für maximal 250 Menschen gibt.

Zwillingstürme in Indien gesprengt

Neu-Delhi - In Indien sind zwei rund 100 Meter hohe illegal gebaute Hochhäuser in die Luft gesprengt worden. Innerhalb von etwa neun Sekunden fielen sie unter dem Jubel von Zuschauern in sich zusammen, wie am Sonntagvormittag in Fernsehbildern zu sehen war. Die Zerstörung hatte das Höchste Gericht vor einem Jahr angeordnet, weil der private Bauunternehmer Bauvorschriften verletzt hatte.

Tote Frau im Bezirk Baden - Ehemann in U-Haft genommen

Oberwaltersdorf/Wiener Neustadt - Nach dem Tod einer 57-Jährigen in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Sonntagnachmittag Untersuchungshaft über den 64-jährigen Ehemann verhängt worden. Das teilte Birgit Borns, die Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf APA-Anfrage mit. Die U-Haft ist vorerst bis zum 11. September befristet. Der 64-Jährige hatte zunächst angegeben, das Opfer Mittwochfrüh gefunden zu haben und war als Zeuge geführt worden.

Keine Kontaktlinsen: Britischer Soldat erschoss Kameraden

London - Weil ein kurzsichtiger britischer Soldat seine Kontaktlinsen nicht trug, ist bei einer Übung mit scharfer Munition versehentlich ein Kamerad erschossen worden. Das Opfer sei im März 2021 vermutlich mit einem vorgegebenen Ziel verwechselt worden, meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntag unter Berufung auf einen Untersuchungsbericht von Mitte August.

