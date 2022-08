Nehammer fordert europäischen Strompreisdeckel

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fordert angesichts der stark steigenden Energiepreise einen europäischen Strompreisdeckel. "Wir müssen diesen Irrsinn, der sich derzeit auf den Energiemärkten abspielt, endlich stoppen. Und das geht nur durch eine europäische Lösung", sagte Nehammer am Sonntag. Angesichts der Rekordpreise für Energie berät sich die Regierung Sonntagabend mit Vertretern der heimischen E-Wirtschaft.

Sommerschule startet auch im Westen

Wien - Am Montag geht auch im Westen und Süden von Österreich die Sommerschule los. Diesmal ziehen rund 22.000 Schüler in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark den Schulbeginn um zwei Wochen vor. Das Angebot wurde im Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet: Ursprünglich zum Aufholen coronabedingter Lernrückstände eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen. Heuer gibt es erstmals auch ganztägige Angebote.

Vier Tote bei Brandlegung und Schießerei in Houston

Houston (Texas) - Ein Mann hat in Houston im US-Staat Texas ein Gebäude in Brand gesteckt und dann auf flüchtende Bewohner geschossen, bevor er von der Polizei getötet wurde. Insgesamt gab es vier Tote, darunter der Angreifer. Laut Polizeiangaben wohnte der Mann vermutlich in dem Gebäude, hatte aber kürzlich einen Räumungsbescheid erhalten.

NASA startet mit Mission "Artemis I" zum Mond

Cape Canaveral - Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem für Montag angesetzten ersten Start ihrer neuen Schwerlastrakete "Space Launch System" (SLS) und der Raumkapsel "Orion" einen großen Schritt in Richtung ihrer neuen Mondambitionen machen. Im Rahmen der Mission "Artemis I" soll das Raumschiff um 14.33 Uhr (MESZ) in Cape Canaveral starten und auf einem unbemannten, sechswöchigen Testflug um den Mond und zurück zur Erde fliegen. Mit an Bord ist auch Technologie aus Österreich.

Europäische Richter gegen EU-Milliardenhilfen für Polen

Warschau/Brüssel - Im Streit über Polens Justizsystem laufen europäische Richter Sturm gegen die jüngste Genehmigung milliardenschwerer EU-Fördergelder für Warschau. Vier europäische Vereinigungen von Richtern und Richterinnen teilten am Sonntag mit, dass sie vor dem Gericht der Europäischen Union die Rücknahme der jüngsten EU-Entscheidung zugunsten Polens verlangten.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

Vatikanstadt/Rom - Im Vatikan kommen am Montag etwa 200 Kardinäle mit Papst Franziskus zu einer Vollversammlung zusammen. Thema des zweitägigen Treffens ist die neue Verfassung des katholischen Kirchenstaats: "Praedicate Evangelium" (Verkündet das Evangelium). Sie gehört zu den großen Reformprojekten des inzwischen 85 Jahre alten Argentiniers. Franziskus ordnet damit die Behörden des Heiligen Stuhls neu und ermöglicht es Frauen, diese sogenannten Dikasterien zu leiten.

Tote Frau im Bezirk Baden - Ehemann in U-Haft genommen

Oberwaltersdorf/Wiener Neustadt - Nach dem Tod einer 57-Jährigen in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Sonntagnachmittag Untersuchungshaft über den 64-jährigen Ehemann verhängt worden. Das teilte Birgit Borns, die Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf APA-Anfrage mit. Die U-Haft ist vorerst bis zum 11. September befristet. Der 64-Jährige hatte zunächst angegeben, das Opfer Mittwochfrüh gefunden zu haben und war als Zeuge geführt worden.

