Brunner: Wien Energie ist in finanzieller Notlage

Wien - Die stark gestiegenen Großhandelspreise für Gas und Strom bringen den Versorger Wien Energie in Finanzschwierigkeiten. "Die Wien Energie ist über das Wochenende an uns herangetreten mit der Bitte, dass wir uns dringend treffen, weil sie in eine finanzielle Notlage geraten sind", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Sonntagabend in der "ZIB2". Das Unternehmen dementierte aber eine Zahlungsunfähigkeit. "Nein, Wien Energie ist nicht insolvent", hieß es auf APA-Anfrage.

Schüsse in Detroit und Houston: Sieben Tote

Houston (Texas) - In den USA sind nach Waffengewalt an unterschiedlichen Orten insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen. In Detroit (Bundesstaat Michigan) soll ein Mann wahllos drei Menschen erschossen haben, wie die örtliche Polizei mitteilte. In der texanischen Großstadt Houston tötete ein Mann nach Behördenangaben ebenfalls drei Personen, ehe er selbst von der Polizei erschossen wurde.

Brennende Autos nach Beschuss auf AKW-Stadt Enerhodar

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Stadt Enerhodar in der Nähe des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja ist am Sonntagabend von mehreren Geschossen getroffen worden. Wie in den Tagen zuvor machten einander Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichten Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten.

Sommerschule startet auch im Westen

Wien - Am Montag geht auch im Westen und Süden von Österreich die Sommerschule los. Diesmal ziehen rund 22.000 Schüler in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark den Schulbeginn um zwei Wochen vor. Das Angebot wurde im Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet: Ursprünglich zum Aufholen coronabedingter Lernrückstände eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen. Heuer gibt es erstmals auch ganztägige Angebote.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

Vatikanstadt/Rom - Im Vatikan kommen am Montag etwa 200 Kardinäle mit Papst Franziskus zu einer Vollversammlung zusammen. Thema des zweitägigen Treffens ist die neue Verfassung des katholischen Kirchenstaats: "Praedicate Evangelium" (Verkündet das Evangelium). Sie gehört zu den großen Reformprojekten des inzwischen 85 Jahre alten Argentiniers. Franziskus ordnet damit die Behörden des Heiligen Stuhls neu und ermöglicht es Frauen, diese sogenannten Dikasterien zu leiten.

NASA startet mit Mission "Artemis I" zum Mond

Cape Canaveral - Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem für Montag angesetzten ersten Start ihrer neuen Schwerlastrakete "Space Launch System" (SLS) und der Raumkapsel "Orion" einen großen Schritt in Richtung ihrer neuen Mondambitionen machen. Im Rahmen der Mission "Artemis I" soll das Raumschiff um 14.33 Uhr (MESZ) in Cape Canaveral starten und auf einem unbemannten, sechswöchigen Testflug um den Mond und zurück zur Erde fliegen. Mit an Bord ist auch Technologie aus Österreich.

