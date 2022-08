IAEA-Inspektoren unterwegs zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nach wochenlangem Gezerre um eine unabhängige Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist ein internationales Experten-Team auf dem Weg zu der wiederholt beschossenen Anlage. "Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten", schrieb der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi, am Montag auf Twitter.

Gewessler: Regierung hat Hilfen für Wien Energie zugesagt

Wien - Die Wien Energie hat laut Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Bundesregierung um finanzielle Unterstützung gebeten. "Diese Hilfe haben wir gestern bei einem Krisengipfel selbstverständlich zugesagt", schrieb Gewessler am Montagvormittag auf Twitter. Um helfen zu können, müssen man aber "noch offene Fragen mit der Stadt Wien als Eigentümerin" klären. "Diese Gespräche finden in den kommenden Stunden statt."

Schulstart heuer ohne Test- und Maskenpflicht

Wien - Das Schuljahr 2022/23 wird ohne verpflichtende Tests und Maskenpflicht beginnen. "Wie in allen anderen Lebensbereichen gilt es auch im Schulbereich, mit COVID-19 leben zu lernen", wird im Rundschreiben des Bildungsministeriums betont. Tests und Maskenpflicht sind im Variantenmanagementplan der Regierung in der aktuellen Phase der Pandemie nur anlassbezogen und befristet vorgesehen. So dürfen etwa Schulen selbst bis zu zwei Wochen Antigentests oder Masken vorsehen.

1.091 Corona-Infizierte in Spitälern und 2.708 neue Fälle

Wien - Am Montagvormittag sind österreichweit 1.091 Spitalspatientinnen und -patienten mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das sind 29 belegte Betten mehr als am Sonntag, aber 118 weniger als vor einer Woche. 66 Infizierte wurden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl sank seit dem Vortag um acht und innerhalb einer Woche um sechs Betroffene. Innerhalb von 24 Stunden gab es 2.708 bestätigte Neuinfektionen und einen weiteren registrierten Covid-Todesfall.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

Vatikanstadt/Rom - Nach dem Konsistorium am Samstagnachmittag mit der Ernennung von 20 neuen Kardinälen und dem Besuch in der Stadt L'Aquila am Sonntag hat Papst Franziskus am Montag im Vatikan ein Treffen mit den Kardinälen eröffnet, die aus der ganzen Welt nach Rom gekommen sind. Dabei wurde über die neue Apostolische Verfassung "Praedicate Evangelium", die am 5. Juni in Kraft getretene Reform der vatikanischen Verwaltung, beraten. Sie gehört zu den großen Reformprojekten von Franziskus.

Scholz will neues Luftverteidigungssystem für Europa

Prag - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen. Ein solches System "wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa", sagte der SPD-Politiker am Montag in einer Rede an der Karls-Universität in Prag. Zudem wäre es kostengünstiger und leistungsfähiger, als wenn jeder seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaue. Details nannte er zunächst nicht.

Preis für europäisches Erdgas gab spürbar nach

Frankfurt - Die Hoffnung auf eine weniger angespannte Versorgungslage hat den Preis für europäisches Erdgas am Montag etwas fallen lassen. Am Morgen sank der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas zeitweise auf 286 Euro je Megawattstunde. Am Vormittag lag der Preis dann bei 300 Euro. Am Freitag war der TTF-Kontrakt noch mit rund 340 Euro gehandelt worden.

UNO-Generalsekretär Guterres: Atomwaffen abschaffen

New York - Mit eindringlichen Worten hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres die Abschaffung von Atomwaffen gefordert. "Unsere Welt wurde lange genug von Atomwaffen als Geisel gehalten", schrieb er am Sonntag auf Twitter. "Diese Todesgeräte garantieren weder Sieg noch Sicherheit." Ihr einziges Ergebnis sei die Zerstörung. Am heutigen Montag ist zudem der Internationale Tag gegen Nuklearversuche.

