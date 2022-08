IAEA-Inspektoren unterwegs zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nach wochenlangem Gezerre um eine unabhängige Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist ein internationales Experten-Team auf dem Weg zu der wiederholt beschossenen Anlage. "Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten", schrieb der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi, am Montag auf Twitter.

Ukrainisches Militär meldet Gegenoffensive im Süden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat an der südlichen Front nach eigenen Angaben eine lange angekündigte Gegenoffensive gestartet. Das zuständige Militärkommando Süd teilte am Montag mit, die Offensive gehe in verschiedene Richtungen inklusive der Region um die Großstadt Cherson. Die Zivilbevölkerung wurde aufgerufen, die umkämpften Gebiete zu verlassen. Seit zwei Monaten wird erwartet, dass die Ukraine die im Süden von Russland besetzten Gebiete angreift.

Gewessler: Regierung hat Hilfen für Wien Energie zugesagt

Wien - Die Wien Energie hat laut Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Bundesregierung um finanzielle Unterstützung gebeten. "Diese Hilfe haben wir gestern bei einem Krisengipfel selbstverständlich zugesagt", schrieb Gewessler am Montagvormittag auf Twitter. Um helfen zu können, müssen man aber "noch offene Fragen mit der Stadt Wien als Eigentümerin" klären. "Diese Gespräche finden in den kommenden Stunden statt."

Schulstart heuer ohne Test- und Maskenpflicht

Wien - Das neue Schuljahr beginnt nächste Woche, wie das alte geendet hat - nämlich ohne generelle Test- bzw. Maskenpflicht. Allerdings dürfen Direktoren anlassbezogen, also etwa bei festgestellten Infektionen in einer Klasse, für bis zu zwei Wochen Antigentests und Masken vorschreiben. Das hat das Bildungsministerium in einem Erlass an die Schulen festgeschrieben. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) begründet sein Vorgehen vor allem mit dem Gleichschritt mit anderen Bereichen.

Van der Bellen mit Erklärung: Appell an "Solidarität"

Kaunertal/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor Beginn des offiziellen Wahlkampfes am Montag im heimatlichen Kaunertal eine Österreich-Erklärung abgegeben. Er appellierte angesichts der "vielen berechtigten Sorgen" - konkret in Bezug auf die Teuerung, den Ukraine-Krieg und die Klimakrise - an Zusammenhalt und Solidarität innerhalb Österreichs und der EU. Ferner übte Van der Bellen Kritik an der Regierung.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

Vatikanstadt/Rom - Nach dem Konsistorium am Samstagnachmittag mit der Ernennung von 20 neuen Kardinälen und dem Besuch in der Stadt L'Aquila am Sonntag hat Papst Franziskus am Montag im Vatikan ein Treffen mit den Kardinälen eröffnet, die aus der ganzen Welt nach Rom gekommen sind. Dabei wurde über die neue Apostolische Verfassung "Praedicate Evangelium", die am 5. Juni in Kraft getretene Reform der vatikanischen Verwaltung, beraten. Sie gehört zu den großen Reformprojekten von Franziskus.

Anhänger von Schiitenführer erstürmen Regierungssitz im Irak

Bagdad - Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Moqtada al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten Augenzeugen am Montag. Zuvor hatte der 48 Jahre alte Geistliche seinen Rückzug aus der Politik erklärt. In dem Gebäude in der eigentlich hoch gesicherten Grünen Zone liegt unter anderem das Büro von Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi.

Fähre mit 300 Menschen an Bord vor Schwedens Küste in Brand

Stockholm - Auf einer Autofähre vor der schwedischen Küste mit rund 300 Menschen an Bord ist Feuer ausgebrochen. "Wir sind über einen Brand in begrenztem Umfang informiert worden, die Brandbekämpfung läuft", sagte ein Sprecher der Fährgesellschaft Stena Line dem schwedischen Rundfunk. Eine Sprecherin der Seerettungszentrale sagte der Nachrichtenagentur TT, es gebe keine Meldungen über Verletzte. Das Feuer sei unter Kontrolle. Es gebe derzeit keinen Grund, die Fähre zu evakuieren.

Wiener Börse notiert am Montag im Verlauf klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit deutlichen Abgaben gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr um 1,16 Prozent tiefer bei 2.915,55 Einheiten. Die vom Notenbanken-Symposium in Jackson Hole ausgehenden Nachwehen des Kursbebens am Freitag rüttelten die europäischen Börsen auch zum Beginn der Woche kräftig durch. Branchenseitig gaben Versorger deutlich nach. Verbund verloren zuletzt 6,3 Prozent.

