IAEA-Inspektoren unterwegs zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nach wochenlangem Gezerre um eine unabhängige Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist ein internationales Experten-Team auf dem Weg zu der wiederholt beschossenen Anlage. "Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten", schrieb der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi, am Montag auf Twitter.

Ukrainisches Militär startet Gegenoffensive im Süden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee hat eine Großoffensive zur Rückeroberung der seit Monaten von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im Süden des Landes gestartet. In der gesamten Region liefen "starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen", sagte der stellvertretende Chef des Regionalrats, Serhij Chlan, am Montag dem Fernsehsender Pryamyj TV.

Finanzierungsbedarf der Stadt für Wien Energie bei 6 Mrd.

Wien - In Anbetracht der finanziellen Schwierigkeiten von Wien Energie rechnet die Stadt Wien mit einem weiteren Finanzierungsbedarf von bis zu 6 Mrd. Euro. Zwar könne das Unternehmen zur Besicherung von künftigen Lieferverträgen die aktuell erforderliche Summe von 1,75 Mrd. Euro mit Unterstützung der Stadt noch aufbringen, die finanziellen Spielräume seien aber erschöpft, erklärte das Finanzministerium mit Verweis auf einen Brief von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Schulstart heuer ohne Test- und Maskenpflicht

Wien - Das neue Schuljahr beginnt nächste Woche, wie das alte geendet hat - nämlich ohne generelle Test- bzw. Maskenpflicht. Allerdings dürfen Direktoren anlassbezogen, also etwa bei festgestellten Infektionen in einer Klasse, für bis zu zwei Wochen Antigentests und Masken vorschreiben. Das hat das Bildungsministerium in einem Erlass an die Schulen festgeschrieben. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) begründet sein Vorgehen vor allem mit dem Gleichschritt mit anderen Bereichen.

Linzer Swap ungültig - BAWAG schreibt 254 Mio. Euro ab

Wien - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das Zwischenurteil des Handelsgericht Wien zum verlustreichen Swapgeschäft zwischen der Stadt Linz und der BAWAG bestätigt. Im Jänner 2020 hatte das Handelsgericht den Vertrag für ungültig erklärt. "Als Folge des Urteils wird die BAWAG ihre derzeit gegen die Stadt Linz gebuchte Forderung zur Gänze, d.h. in Höhe von 254 Mio. EUR, bilanziell abschreiben", teilte die Bank am Montagnachmittag mit.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

Vatikanstadt/Rom - Nach dem Konsistorium am Samstagnachmittag mit der Ernennung von 20 neuen Kardinälen und dem Besuch in der Stadt L'Aquila am Sonntag hat Papst Franziskus am Montag im Vatikan ein Treffen mit den Kardinälen eröffnet, die aus der ganzen Welt nach Rom gekommen sind. Dabei wurde über die neue Apostolische Verfassung "Praedicate Evangelium", die am 5. Juni in Kraft getretene Reform der vatikanischen Verwaltung, beraten. Sie gehört zu den großen Reformprojekten von Franziskus.

Van der Bellen mit Erklärung: Appell an "Solidarität"

Kaunertal/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor Beginn des offiziellen Wahlkampfes am Montag im heimatlichen Kaunertal eine Österreich-Erklärung abgegeben. Er appellierte angesichts der "vielen berechtigten Sorgen" - konkret in Bezug auf die Teuerung, den Ukraine-Krieg und die Klimakrise - an Zusammenhalt und Solidarität innerhalb Österreichs und der EU. Ferner übte Van der Bellen Kritik an der Regierung.

Anhänger von Schiitenführer erstürmen Regierungssitz im Irak

Bagdad - Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Moqtada al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten Augenzeugen am Montag. Zuvor hatte der 48 Jahre alte Geistliche seinen Rückzug aus der Politik erklärt. In dem Gebäude in der eigentlich hoch gesicherten Grünen Zone liegt unter anderem das Büro von Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi.

